АвтоВАЗ поднял цены на дефицитные версии Lada Granta

Прибавка завода-изготовителя составила от 30 до 50 тысяч рублей

АвтоВАЗ поднял цены на дефицитные версии Lada Granta. Портал «Автоновости дня» выяснил: в начале июня пересмотрены прайс-листы на двухпедальные варианты с японской 4-ступенчатой коробкой передач Jatco. Такие машины стали собирать весной, и спрос оказался выше ожиданий: во многих салонах «автоматические» Lada Granta разбирают сразу после доставки, и забронированы даже ещё не пришедшие экземпляры! При этом рост цен вряд ли изменит ситуацию.