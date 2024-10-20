Блогер разобрал Lada Granta за 1,5 млн рублей и сравнил её с иномаркой

Блогер разобрал Lada Granta за 1,5 млн рублей и сравнил её с иномаркойСамый доступный отечественный автомобиль отнюдь не бюджетный
Первым дилером мастера «Клубного сервиса» обратили внимание на инородную проводку в дверях: всё дело в том, что АвтоВАЗ с завода концевики не ставит, а для сигнализации эти детали необходимы. Дилеры решают вопрос малой кровью, поэтому нештатные провода проложены абы как — в иномарках такого «тюнинга» не требуется. Другая проблема — бедная и неаккуратная заводская шумоизоляция: блогер сравнил материалы с бабушкиным свитером.
Ещё одна проблема Lada Granta — отсутствие поперечного усилителя кузова в задней части. Арки колёс лифтбека не соединены дополнительно, что может быть опасно при боковом ударе. На импортных моделях обычно есть два поперечных усилителя. Из необычных технических решений — китайские ремни безопасности, подкладки под ручные стеклоподъёмники родом из 1980-х и изоляция моторного отсека матами полувековой давности.
Впрочем, есть и преимущества: на Lada Granta вернулись передние подушки безопасности, с завода есть тонкий слой антикора в нишах дверей, оригинальная проводка сделана достаточно аккуратно, а днище бережно укрыто виброизолом в местах, где кузов может резонировать. При этом полтора миллиона рублей за лифтбек с коробкой передач из конца 1980-х и «шестнарем» блогер считает завышенной ценой.