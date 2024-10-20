Блогер разобрал Lada Granta за 1,5 млн рублей и сравнил её с иномаркой

Первым дилером мастера «Клубного сервиса» обратили внимание на инородную проводку в дверях: всё дело в том, что АвтоВАЗ с завода концевики не ставит, а для сигнализации эти детали необходимы. Дилеры решают вопрос малой кровью, поэтому нештатные провода проложены абы как — в иномарках такого «тюнинга» не требуется. Другая проблема — бедная и неаккуратная заводская шумоизоляция: блогер сравнил материалы с бабушкиным свитером.