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Опубликовано 20 октября 2024, 11:11
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Блогер разобрал Lada Granta за 1,5 млн рублей и сравнил её с иномаркой

Самый доступный отечественный автомобиль отнюдь не бюджетный
Блогер разобрал Lada Granta за 1,5 млн рублей и сравнил её с иномаркой. Обозреватель RuTube-канала «Клубный сервис» Илья Свиридов наглядно показал, как собрана топ-версия тольяттинского лифтбека. На обзор попала Lada Granta в исполнении #Club'24 в коричневом металлике «Кориандр» с японским автоматом Jatco. Стартовая цена за такой автомобиль — 1 364 000 рублей; с учётом «допов» дилера пятидверка обошлась хозяину дороже.
Блогер разобрал Lada Granta за 1,5 млн рублей и сравнил её с иномаркой
© Скрин видео, RuTube-канал «Клубный сервис»
Сергей Ильин

Первым дилером мастера «Клубного сервиса» обратили внимание на инородную проводку в дверях: всё дело в том, что АвтоВАЗ с завода концевики не ставит, а для сигнализации эти детали необходимы. Дилеры решают вопрос малой кровью, поэтому нештатные провода проложены абы как — в иномарках такого «тюнинга» не требуется. Другая проблема — бедная и неаккуратная заводская шумоизоляция: блогер сравнил материалы с бабушкиным свитером.

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Ещё одна проблема Lada Granta — отсутствие поперечного усилителя кузова в задней части. Арки колёс лифтбека не соединены дополнительно, что может быть опасно при боковом ударе. На импортных моделях обычно есть два поперечных усилителя. Из необычных технических решений — китайские ремни безопасности, подкладки под ручные стеклоподъёмники родом из 1980-х и изоляция моторного отсека матами полувековой давности.

Впрочем, есть и преимущества: на Lada Granta вернулись передние подушки безопасности, с завода есть тонкий слой антикора в нишах дверей, оригинальная проводка сделана достаточно аккуратно, а днище бережно укрыто виброизолом в местах, где кузов может резонировать. При этом полтора миллиона рублей за лифтбек с коробкой передач из конца 1980-х и «шестнарем» блогер считает завышенной ценой.