Lada Granta с более мощным мотором: известны сроки появления

По информации издания, в документе на последний месяц весны Granta с ВАЗ-11182 присутствует, при этом на апрель такой модификации нет. Ближайшая дата сборки — 11 мая 2021 года, а отгрузка 90-сильных Granta дилерам начнется во второй половине месяца. По другим данным, в автосалонах новинка появится в июне.

Ранее АвтоВАЗ официально подтвердил появление 90-сильного 8-клапанного агрегата на Lada Granta. Доработанный мотор уже устанавливается на обновленный Largus: от прежнего 87-сильного варианта он отличится обновленной шатунно-поршневой группой, модернизированным коленвалом и газораспределительным механизмом. Ранее сообщалось, что часть компонентов для этого двигателя взяли у 1,8-литрового «атмосферника» ВАЗ-21179, а маслосъемные колпачки и толкатели — от Nissan H4M.

В результате обновления отдача 1,6-литрового мотора возросла до 90 лошадиных сил, а крутящий момент увеличился со 140 до 143 Нм, причем 80 процентов тяги доступны уже на 1000 оборотов в минуту. В АвтоВАЗе также подчеркивают, что теперь нет необходимости регулировать клапаны до пробега в 90 тысяч километров.