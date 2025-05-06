У Lada Granta появилась новая комплектация Life: сколько она стоит

У Lada Granta появилась новая комплектация Life: сколько она стоитДороже седана Granta Life только топовое исполнение #Сlub EnjoY
У Lada Granta Life есть мультимедийная система EnjoY Pro с семидюймовым дисплеем и встроенными сервисами Яндекс.Авто, а колесные диски 15-дюймовые. При этом, в отличие от топ-комплектации #Сlub EnjoY, у такой Гранты нет иммобилайзера, охранной сигнализации, противотуманных фар, заднего сиденья с раскладной спинкой в пропорции 60/40, центрального замка, складного ключа, электростеклоподъемников задних дверей, обогрева ветрового стекла и круиз-контроля с ограничителем скорости.
Новое исполнение Life является топовым для модификации с 90-сильным двигателем, а вот для 106-сильной Гранты предложена упомянутая комплектация #Сlub EnjoY. Что же касается лифтбека, то Lada Granta Life с таким типом кузова стоит от 1 197 000 до 1 227 000 рублей, а #Club EnjoY — 1 303 000 рублей.
В начале мая АвтоВАЗ исключил из линейки исполнения с автоматом Jatco, производство которых завершилось еще полгода назад, сборка #Club'24 уступила место #Club Enjoy, а Quest'24 теперь разделен на две комплектации: Quest и Quest Enjoy. Опций стало больше, но и цены выросли — разница достигает 119 тысяч рублей.