У Lada Granta появилась новая комплектация Life: сколько она стоит

Дороже седана Granta Life только топовое исполнение #Сlub EnjoY

Lada Granta обзавелась новой версией за 1,16 миллиона рублей. В обновленных прайс-листах, датированных 6 мая 2025 года, появилась комплектация Life: седан Granta в таком исполнении стоит от 1 167 000 до 1 197 000 рублей. Дороже только Granta #Сlub EnjoY, которую можно купить за 1 269 000 рублей. Lada Granta Life предложена с двумя 1,6-литровыми моторами на выбор, на 90 и 106 лошадиных сил, и у нее слегка урезанное оснащение по сравнению с #Сlub EnjoY — например обычный кондиционер вместо климат-контроля.