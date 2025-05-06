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Опубликовано 06 мая 2025, 10:04
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У Lada Granta появилась новая комплектация Life: сколько она стоит

Дороже седана Granta Life только топовое исполнение #Сlub EnjoY
Lada Granta обзавелась новой версией за 1,16 миллиона рублей. В обновленных прайс-листах, датированных 6 мая 2025 года, появилась комплектация Life: седан Granta в таком исполнении стоит от 1 167 000 до 1 197 000 рублей. Дороже только Granta #Сlub EnjoY, которую можно купить за 1 269 000 рублей. Lada Granta Life предложена с двумя 1,6-литровыми моторами на выбор, на 90 и 106 лошадиных сил, и у нее слегка урезанное оснащение по сравнению с #Сlub EnjoY — например обычный кондиционер вместо климат-контроля.
У Lada Granta появилась новая комплектация Life: сколько она стоит
© Lada
Лиза Будрина
Лиза Будрина

У Lada Granta Life есть мультимедийная система EnjoY Pro с семидюймовым дисплеем и встроенными сервисами Яндекс.Авто, а колесные диски 15-дюймовые. При этом, в отличие от топ-комплектации #Сlub EnjoY, у такой Гранты нет иммобилайзера, охранной сигнализации, противотуманных фар, заднего сиденья с раскладной спинкой в пропорции 60/40, центрального замка, складного ключа, электростеклоподъемников задних дверей, обогрева ветрового стекла и круиз-контроля с ограничителем скорости.

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Новое исполнение Life является топовым для модификации с 90-сильным двигателем, а вот для 106-сильной Гранты предложена упомянутая комплектация #Сlub EnjoY. Что же касается лифтбека, то Lada Granta Life с таким типом кузова стоит от 1 197 000 до 1 227 000 рублей, а #Club EnjoY — 1 303 000 рублей.

В начале мая АвтоВАЗ исключил из линейки исполнения с автоматом Jatco, производство которых завершилось еще полгода назад, сборка #Club'24 уступила место #Club Enjoy, а Quest'24 теперь разделен на две комплектации: Quest и Quest Enjoy. Опций стало больше, но и цены выросли — разница достигает 119 тысяч рублей.

Источник:Lada
Автор:Лиза Будрина
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#Lada
#Granta
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