АвтоВАЗ собрал партию «люксовых» Granta с продвинутой медиасистемой

Впрочем, полного набора «досанкционных» опций пока не предвидится: ранее АвтоВАЗ оснащал Lada Granta системой стабилизации, датчиками света и дождя, а также круиз-контролем с ограничителем скорости. Была шире и палитра цветов: в настоящий момент основа ассортимента дилеров — белые и чёрные машины, а варианты с металликом («Борнео», «Платина» или «Кориандр») пока в дефиците.