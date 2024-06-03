Уточнены сроки появления у Lada Granta двух долгожданных опций

До тех пор ни климат-контроль, ни круиз-контроль не будут доступен ни в одной комплектации Granta. А вот интформационно-развлекательная система EnjoY Pro с семидюймовым тачскрином уже по умолчанию устанавливается на лифтбек в специальной версии #Club`24.

Стоит отметить, что АвтоВАЗ потихоньку расширяет список доступных для Гранты опций. Так, например, весной в оснащение топовой Lada Granta Cross вернули задние парктроники и центральный замок, вместе с тем цена модели увеличилась до 1 110 900 рублей. Самой же дорогой Грантой в линейке остается двухпедальный лифтбек: ему положен автомат Jatco, и купить такую машину можно за 1 299 000 рублей.