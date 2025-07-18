АвтоВАЗ раскрыл стоимость Lada Iskra

Iskra в начальной версии Comfort оборудована двумя подушками безопасности, системой курсовой устойчивости, помощником при старте в гору, системой мониторинга давления в шинах и телематикой Lada Connect. Сиденье водителя регулируется по высоте; есть датчики дождя и света.

В комплектации Life стоимостью 1 319 000 рублей в список оборудования добавлен кондиционер, также обогрев передних кресел и зеркал.