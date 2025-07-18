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Опубликовано 18 июля 2025, 11:32
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АвтоВАЗ раскрыл стоимость Lada Iskra

До начала продаж осталось два дня
Lada Iskra готовят к старту продаж: объявлена цена. Новинка, которая займет нишу между Granta и Vesta, появится в продаже 20 июля в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти, объявил производитель. Ее предложат в трех типах кузова с моторами на 90 и 106 сил, а комплектаций будет четыре. «Базовый» седан АвтоВАЗ оценил в 1 249 000 рублей. Для сравнения, самая дешевая Granta стоит 749 900, а Vesta в исполнении Comfort'24 — 1 525 000 рублей.
Lada Iskra
Lada Iskra
© АвтоВАЗ
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Iskra в начальной версии Comfort оборудована двумя подушками безопасности, системой курсовой устойчивости, помощником при старте в гору, системой мониторинга давления в шинах и телематикой Lada Connect. Сиденье водителя регулируется по высоте; есть датчики дождя и света.

В комплектации Life стоимостью 1 319 000 рублей в список оборудования добавлен кондиционер, также обогрев передних кресел и зеркал.

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Iskra в версии Enjoy за 1 439 000 рублей дополнена круиз-контролем, обогревом форсунок омывателя, штатной сигнализацией и охлаждаемым вещевым ящиком. Руль здесь регулируется по вылету, а медиасистема заменена на Lada Enjoy Evo с сервисами «Яндекса».

Наконец, топ-варианту Techno положены подогрев заднего ряда, руля и лобового стекла, парктроник, камера заднего вида и противотуманки фары с функцией подсветки поворота. Стоимость — 1 579 000 рублей.

Iskra будут продавать с кузовами седан, универсал и его кросс-универсал. В гамме ДВС — 1,6-литровые агрегаты мощностью 90 или 106 лошадиных сил. Первому положена только пятиступенчатая механическая коробка, а более мощный сочетается как с шестиступенчатой «механикой», так и с вариатором.

Источник:Пресс-служба АвтоВАЗа
Автор:Мария Руцкая
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