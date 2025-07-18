АвтоВАЗ раскрыл стоимость Lada Iskra

АвтоВАЗ раскрыл стоимость Lada IskraДо начала продаж осталось два дня
Iskra в начальной версии Comfort оборудована двумя подушками безопасности, системой курсовой устойчивости, помощником при старте в гору, системой мониторинга давления в шинах и телематикой Lada Connect. Сиденье водителя регулируется по высоте; есть датчики дождя и света.
В комплектации Life стоимостью 1 319 000 рублей в список оборудования добавлен кондиционер, также обогрев передних кресел и зеркал.
Iskra в версии Enjoy за 1 439 000 рублей дополнена круиз-контролем, обогревом форсунок омывателя, штатной сигнализацией и охлаждаемым вещевым ящиком. Руль здесь регулируется по вылету, а медиасистема заменена на Lada Enjoy Evo с сервисами «Яндекса».
Наконец, топ-варианту Techno положены подогрев заднего ряда, руля и лобового стекла, парктроник, камера заднего вида и противотуманки фары с функцией подсветки поворота. Стоимость — 1 579 000 рублей.
Iskra будут продавать с кузовами седан, универсал и его кросс-универсал. В гамме ДВС — 1,6-литровые агрегаты мощностью 90 или 106 лошадиных сил. Первому положена только пятиступенчатая механическая коробка, а более мощный сочетается как с шестиступенчатой «механикой», так и с вариатором.