АвтоВАЗ рассекретил интерьер Lada Iskra

Заявлены износостойкие материалы отделки, расширенный пакет шумоизоляции и системы безопасности

Рассматриваем в деталях салон Lada Iskra на официальных фотографиях. АвтоВАЗ наконец рассекретил интерьер одной из самых ожидаемых новинок этого года — бюджетного семейства Lada Iskra. На снимках запечатлена топовая версия с экраном мультимедийной системы диагональю восемь дюймов и сервисами «Яндекса». В отделке салона применены износостойкие материалы, у сидений анатомический профиль, положение рулевого колеса настраивается, есть дополнительная шумоизоляция, в том числе и в багажнике, а также комплекс систем безопасности.