АвтоВАЗ рассекретил интерьер Lada Iskra

АвтоВАЗ рассекретил интерьер Lada IskraЗаявлены износостойкие материалы отделки, расширенный пакет шумоизоляции и системы безопасности
В зависимости от комплектации обивка может быть выполнена в черно-серых тонах или с контрастной декоративной строчкой и яркими вставками. Рулевое колесо отрегулируется по наклону и вылету, уже в «базе» есть две фронтальные подушки безопасности, передние ремни с преднатяжителями, ЭРА-ГЛОНАСС и электронная система контроля устойчивости с функцией удержания на подъеме.
В начальной комплектации Lada Iskra предложат с иммобилайзером, передними электростеклоподъемниками (сзади у автомобиля «весла»), аудиоподготовкой, светодиодными дневными ходовыми огнями и поворотниками, а также с 15-дюймовыми стальными дисками. Камера заднего вида, кондиционер, «зимний» пакет подогревов, противотуманный фары с подсветкой поворота и задние парктроники значатся в списке опционального оснащения. В него же входит и мультимедийная система с восьмидюймовым экраном.
Для Iskra подтверждены атмосферные моторы объемом 1,6 литра мощностью 90 и 106 лошадиных сил. Коробок передач будет несколько на выбор, включая шестиступенчатую «механику» китайского производства и китайский же вариатор.
Серийное производство Lada Iskra начнется 19 апреля, а продажи стартуют в мае. По предварительным оценкам, стоить модель будет 1,2-1,6 миллиона рублей, то есть дороже Granta, но дешевле Vesta.