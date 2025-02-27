Lada Iskra готова к запуску: базовое оснащение и доступные опции

Помимо всего перечисленного, самую доступную версию Lada Iskra предложат с иммобилайзером, системой экстренного реагирования при аварии ЭРА-ГЛОНАСС, передними электростеклоподъемниками (сзади у автомобиля «весла»), аудиоподготовкой, светодиодными дневными ходовыми огнями и поворотниками, а также с 15-дюймовыми стальными дисками.

Lada Iskra представили в Казани на выставке Truck Expo-2025. Помимо базового оснащения, «Мотор» выяснил и подробности о доступных для модели опциях. В их числе кожаный руль, регулировка рулевого колеса по высоте и вылету, камера заднего вида и кондиционер. Кроме того, Искра получит «зимний» пакет, включающий подогревы передних и задних сидений, руля, лобового стекла и форсунок. В списке опционального оснащения значатся противотуманный фары с подсветкой поворота, задние парктроники, мультимедийная система с экраном диагональю восемь дюймов, сервисы «Яндекса» и аудиосистема с четырьмя динамиками. Диски у автомобиля могут быть легкосплавными на 15 и 16 дюймов.