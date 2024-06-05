Сколько будет стоить Lada Iskra

О габаритах и более высоком уровене комфорта в салоне Lada Iskra рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. Он и предположил, что цены на модель будут начинаться от полутора миллионов рублей. Для сравнения: Lada Granta по состоянию на начало лета стоит от 699 900 тысячи рублей, а Vesta — от 1 239 900 рублей. То есть, со слов Житнухина выходит, что Iskra превзойдет по цене не только Гранту, но и седан Веста в базовой комплектации.

Шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто в свою очередь отметил, что Iskra будет превосходить Гранту и Весту по качественным показателям, актуальности дизайна и наличию современных опций. А кроме того, себестоимость производства новой модели будет выше, чем у тех, которые уже давно на конвейере. Так что он согласен, что Iskra окажется дороже Granta и Vesta.