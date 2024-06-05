Сколько будет стоить Lada Iskra

Сколько будет стоить Lada IskraПремьера модели должна состояться сегодня, 5 июня, в рамках ПМЭФ-2024
О габаритах и более высоком уровене комфорта в салоне Lada Iskra рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. Он и предположил, что цены на модель будут начинаться от полутора миллионов рублей. Для сравнения: Lada Granta по состоянию на начало лета стоит от 699 900 тысячи рублей, а Vesta — от 1 239 900 рублей. То есть, со слов Житнухина выходит, что Iskra превзойдет по цене не только Гранту, но и седан Веста в базовой комплектации.
Шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто в свою очередь отметил, что Iskra будет превосходить Гранту и Весту по качественным показателям, актуальности дизайна и наличию современных опций. А кроме того, себестоимость производства новой модели будет выше, чем у тех, которые уже давно на конвейере. Так что он согласен, что Iskra окажется дороже Granta и Vesta.
В основе Lada Iskra лежит французская платформа СMF-B-LS, право на использование которой АвтоВАЗ получил после ухода Renault из России. Ранее в Сети появились патентные изображения Искры с разными типами кузовов — седан, универсал и Сross-универсал, который отличается защитными пластиковыми накладками и бамперами с имитацией металлических вставок.
Ожидается, что самая доступная Iskra получит связку 16-клапанного двигателя объемом 1,6 литра и пятиступенчатой «механики», а самая дорогая — модернизированный «атмосферник» 1.8 Evo в сочетании с китайскими трансмиссиями — вариатором и «механикой» на выбор.
В самом же АвтоВАЗе называют грядущую модель «самым доступным российским легковым автомобилем на высокотехнологической платформе». Ранее предполагалось, что стоить она будет от 1,2 миллиона рублей.