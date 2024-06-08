Гоночная Lada Iskra: первое изображение

А художник Евгений Легай из Ростова-на-Дону представил, как могла бы выглядеть Lada Iskra, подготовленная по требованиям класса Супер-продакшн. На его рисунках отчётливо видно увеличенную колею, накладки на крылья (прикрывающие широко расставленные колёса), внушительный сплиттер под передним бампером и вентиляционное отверстие в капоте, отводящее горячий воздух от интеркулера. По идее, такая машина могла бы унаследовать силовой агрегат от Весты 1.6T безо всяких изменений.

Увы, пока что всё это — лишь фантазия. Motor.ru связался с руководителем команды Lada Sport Rosneft Владиславом Незванкиным: по его словам, создавать гоночную версию Искры в команде пока не планируют.

С другой стороны, мы предполагаем, что Lada Iskra может привлечь частные команды как основа для постройки гоночных машин младших классов — Туринг-Лайт и S1600. Ведь она сочетает проверенный вазовский «шеснарь», отлично знакомый гоночным мотористам по всей стране, и гораздо более современное шасси, нежели у Гранты.