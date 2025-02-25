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Опубликовано 25 февраля 2025, 23:59
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АвтоВАЗ показал кросс-универсал Lada Iskra в фирменном цвете

Долгожданная новинка украшает проходную в Тольятти
АвтоВАЗ показал кросс-универсал Lada Iskra в фирменном цвете. В холле высотки автогиганта тихо появилась «рекламная» версия перспективной модели, фотографиями поделился автосалон «Купи Ладу». В общем доступе засветилась богато оснащённая Lada Iskra SW Cross, которую месяц назад завод продемонстрировал Владимиру Путину. Российский лидер оценил аналогичный двухобъёмник в фирменном ярко-оранжевом цвете «Табаско» и назвал новинку «очень красивой».
АвтоВАЗ показал кросс-универсал Lada Iskra в фирменном цвете
© Купи-Ладу «Автосалон в Тольятти»
Сергей Ильин
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На богатую комплектацию указывают противотуманные фары, легкосплавные 16-дюймовые диски с надписью Cross, рейлинги на крыше, а также окрашенные в цвет кузова ручки дверей. Судя по снимку, на водительской двери есть даже датчик бесключевого доступа, а ведь эта опция до сих пор не появилась даже на «старшей» Lada Vesta! Из необычных решений — «прерывистый» пластиковый молдинг по низу двери. У Vesta SW Cross такого нет.

© Купи-Ладу «Автосалон в Тольятти»

Хотя АвтоВАЗ вроде бы не скрывает семейство Lada Iskra, официальной презентации ещё не было. Поэтому интерьер новинки можно оценить только по утечке от журналистов из кремлевского пула. Серийное производство модели обещают запустить в апреле, поэтому в продаже новинка появится в лучшем случае к концу весны.

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По неофициальным данным, седан Lada Iskra будет стоить от 1,2 до 1,6 миллиона рублей. Однако универсал и кросс-универсал явно окажутся дороже. Например, в случае с «Вестой» переплата за двухобъёмный кузов составляет 130 тысяч рублей, а за кросс-обвес и увеличенный клиренс нужно доплатить ещё около 100 тысяч рублей.

Источник:Купи-Ладу «Автосалон в Тольятти»
Автор:Сергей Ильин
Теги:
#Lada
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