АвтоВАЗ показал кросс-универсал Lada Iskra в фирменном цвете

На богатую комплектацию указывают противотуманные фары, легкосплавные 16-дюймовые диски с надписью Cross, рейлинги на крыше, а также окрашенные в цвет кузова ручки дверей. Судя по снимку, на водительской двери есть даже датчик бесключевого доступа, а ведь эта опция до сих пор не появилась даже на «старшей» Lada Vesta! Из необычных решений — «прерывистый» пластиковый молдинг по низу двери. У Vesta SW Cross такого нет.