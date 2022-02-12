АвтоВАЗ напомнил о связях автомобилей Lada и Японии

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12 февраля, 19:19
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АвтоВАЗ напомнил о связях автомобилей Lada и ЯпонииВолжский автозавод рассказал о давнем сотрудничестве со страной самураев
Корпоративный портал АвтоВАЗа «На заводе» напомнил о связях автомобилей Lada и Японии. Поводом послужил праздник Дня основания Японского государства 11 февраля. Отмечается, что советская «Нива» стала прообразом Suzuki Vitara, а в Тольятти выпустили небольшую партию вездеходов с правым рулём специально для рынка Японии. В наши дни на автомобили Lada ставятся двигатели и трансмиссии, разработанные в Стране восходящего солнца.
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Сайт «На заводе» упоминает, что «Нива» и сегодня продаётся в Японии в виде экзотики, а местные автолюбители покупают российский внедорожник, чтобы «противопоставить себя обществу потребления и конформизма».
Что касается сотрудничества с японскими фирмами, то на Волжском автозаводе используется пресс Komatsu, а в Тольятти локализованы двигатели Renault-Nissan H4M, разработанные в Стране восходящего солнца. Вдобавок, на автомобили Lada серийно ставятся японские вариаторы Jatco.
Внедорожники Lada Niva Legend для Японии отличаются от российских только названием — менять расположение руля с учётом небольших продаж нецелесообразно. Дистрибьютор рассчитывает ежегодно продавать в Японии 250 «Нив» по цене от 2,9 миллиона йен (1,93 миллиона рублей).
Источник: «На заводе»