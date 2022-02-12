АвтоВАЗ напомнил о связях автомобилей Lada и Японии

Сайт «На заводе» упоминает, что «Нива» и сегодня продаётся в Японии в виде экзотики, а местные автолюбители покупают российский внедорожник, чтобы «противопоставить себя обществу потребления и конформизма».

Что касается сотрудничества с японскими фирмами, то на Волжском автозаводе используется пресс Komatsu, а в Тольятти локализованы двигатели Renault-Nissan H4M, разработанные в Стране восходящего солнца. Вдобавок, на автомобили Lada серийно ставятся японские вариаторы Jatco.