«АвтоВАЗ» приступил к сборке обновленного Lada Largus

Ранее стало известно, что на мощностях «АвтоВАЗа» собрали первые три универсала с новым Х-образным дизайном в стиле Vesta и XRay, однако без характерных выштамповок на кузове. Фары были позаимствованы у Renault Logan, а в топовом оснащении появилась линзованная оптика. В числе других изменений: новые фонари, форма капота, крыльев и наружные зеркала (от Vesta). Центральный подлокотник и тоннель унифицирован с XRay Cross.

Моторная линейка осталась без изменений. Как и прежде, Largus комплектуется бензиновым двигателем 1.6 (87 или 106 сил) в сочетании с механической коробкой передач. По неофициальной информации, в будущем модель может обзавестись 1,8-литровым агрегатом мощностью 122 лошадиные силы.