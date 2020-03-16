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11:13

«АвтоВАЗ» приступил к сборке обновленного Lada Largus

Универсалы производят на главном конвейере тольяттинского завода

Актуальная версия Lada Largus
Лиза Будрина
В Тольятти стартовало производство Lada Largus с новым дизайном: универсалы получили новую радиаторную решетку, а Cross-версии – глянцевые накладки на колесные арки и пороги вместо матовых, сообщает портал «Лада.Онлайн». Ежедневно с конвейера сходят один-два рестайлинговых автомобиля.

Ранее стало известно, что на мощностях «АвтоВАЗа» собрали первые три универсала с новым Х-образным дизайном в стиле Vesta и XRay, однако без характерных выштамповок на кузове. Фары были позаимствованы у Renault Logan, а в топовом оснащении появилась линзованная оптика. В числе других изменений: новые фонари, форма капота, крыльев и наружные зеркала (от Vesta). Центральный подлокотник и тоннель унифицирован с XRay Cross.

Моторная линейка осталась без изменений. Как и прежде, Largus комплектуется бензиновым двигателем 1.6 (87 или 106 сил) в сочетании с механической коробкой передач. По неофициальной информации, в будущем модель может обзавестись 1,8-литровым агрегатом мощностью 122 лошадиные силы.

С 1 января 2020 года цены на всю модельную линейку Lada выросли в среднем на 2,3 процента. Largus на сегодняшний день стоит от 615 900 рублей, а его Cross-версия от 775 900 рублей.

Источник: Лада.Онлайн