Появились изображения радиаторной решетки обновленного Lada Largus

На патентных изображениях запечатлена решетка для обычного Largus и для Cross- версии. Их единственное отличие в рисунке: у вседрожного варианта он выполнен в виде крупных сот. Несмотря на то, что в Сети уже не раз публиковали фотографии обновленного «Ларгуса», радиаторную решетку рассмотреть было сложно, потому что ее всегда скрывали под камуфляжной пленкой.

Изменится и сама форма решетки, так как передняя часть модели будет выполнена в фирменном Х-образном стиле Lada, как Vesta, XRay и рестайлинговая Granta. Помимо новой решетки Largus получит другие передние крылья, капот и бампер с противотуманными фарами. Фары головного света Largus получил от Renault Logan.