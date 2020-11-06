15:58

Появились изображения радиаторной решетки обновленного Lada Largus

Прежде этот элемент экстерьера всегда был скрыт под камуфляжной пленкой

Радиаторная решетка обновленного Lada Largus © Роспатент
Лиза Будрина
«АвтоВАЗ» запатентовал некоторые элементы дизайна экстерьера и интерьера обновленного Lada Largus. В частности, в базе Роспанета появилось изображение новой радиаторной решетки, которую прежде не показывали.

На патентных изображениях запечатлена решетка для обычного Largus и для Cross- версии. Их единственное отличие в рисунке: у вседрожного варианта он выполнен в виде крупных сот. Несмотря на то, что в Сети уже не раз публиковали фотографии обновленного «Ларгуса», радиаторную решетку рассмотреть было сложно, потому что ее всегда скрывали под камуфляжной пленкой.

Изменится и сама форма решетки, так как передняя часть модели будет выполнена в фирменном Х-образном стиле Lada, как Vesta, XRay и рестайлинговая Granta. Помимо новой решетки Largus получит другие передние крылья, капот и бампер с противотуманными фарами. Фары головного света Largus получил от Renault Logan.

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Радиаторная решетка обновленного Lada Largus

Фото: Роспатент

Известно, что «АвтоВАЗ» уже приступил к тестовой сборке обновленных «Ларгусов», пока с конвейера сходят по несколько экземпляров в день. Ожидается, что полноценное производство запустят в феврале 2021 года, а в продажу модель поступит в марте.

В числе изменений в салоне новые дверные карты с блоком управления стеклоподъемниками и центральным замком, а также передняя панель и центральная консоль с экраном мультимедийной системы, как у Renault Duster. В список оснащения войдут передние и задние парктроники, камера заднего вида и подогрев передних кресел.

Обновленный Largus поступит в продажу с прежними моторами объёмом 1,6 литра мощностью 87 либо 106 лошадиных сил и механической коробкой передач. Пока же дореформенную модель можно купить за 645,9 тысячи рублей, а Cross-версия стоит от 805,9 тысячи рублей.

Источник: Роспатент