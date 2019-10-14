Lada Largus впервые получила двойной багажник

Shuttle box можно приобрести за 55 тысяч рублей, еще 13 тысяч стоит покраска багажника в цвет кузова. В компании, продающей этот аксессуар, отмечают, что в настоящее время оборудование проходит сертификацию. При его установке вносить изменения в ПТС не требуется.