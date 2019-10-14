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14:47

Lada Largus впервые получила двойной багажник

Для модели стала доступна необычная опция

© dop-shop.com
В Сети появились изображения Lada Largus с навесным багажником Shuttle box. Как утверждает портал «Лада. Онлайн», прежде на рынке подобного аксессуара не было.

За счет допоборудования багажное отделение Largus увеличивается почти на один кубический метр. Навесная конструкция, изготовленная из армированного стеклопластика, представляет собой двухсекционный багажник с дублирующими стоп-сигналами и площадкой для номера, оснащенной подсветкой. Аксессуар крепится на задних стойках кузова и на нижней опоре.

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Разработчик утверждает, что у такого навесного багажника есть ряд преимуществ перед накрышными кофрами. Например, он несущественно влияет на центр тяжести автомобиля и не увеличивает лобовое сопротивление. По желанию клиента навесную конструкцию можно доукомплектовать подсветкой, камерой заднего вида и парктроником.

Shuttle box можно приобрести за 55 тысяч рублей, еще 13 тысяч стоит покраска багажника в цвет кузова. В компании, продающей этот аксессуар, отмечают, что в настоящее время оборудование проходит сертификацию. При его установке вносить изменения в ПТС не требуется.

Источник: dop-shop.com