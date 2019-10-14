Lada Largus впервые получила двойной багажник

За счет допоборудования багажное отделение Largus увеличивается почти на один кубический метр. Навесная конструкция, изготовленная из армированного стеклопластика, представляет собой двухсекционный багажник с дублирующими стоп-сигналами и площадкой для номера, оснащенной подсветкой. Аксессуар крепится на задних стойках кузова и на нижней опоре.
Разработчик утверждает, что у такого навесного багажника есть ряд преимуществ перед накрышными кофрами. Например, он несущественно влияет на центр тяжести автомобиля и не увеличивает лобовое сопротивление. По желанию клиента навесную конструкцию можно доукомплектовать подсветкой, камерой заднего вида и парктроником.
Shuttle box можно приобрести за 55 тысяч рублей, еще 13 тысяч стоит покраска багажника в цвет кузова. В компании, продающей этот аксессуар, отмечают, что в настоящее время оборудование проходит сертификацию. При его установке вносить изменения в ПТС не требуется.