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15:00

ЗАЗ начал выпускать автомобили Lada

По данным украинских СМИ, на Запорожском автомобильном заводе наладили сборку российских машин

Lada Largus
Лиза Будрина
На мощностях ЗАЗа, который входит в корпорацию «Укравто», наладили мелкосерийное «отверточное» производство автомобилей Lada, сообщает украинское издание Glavcom. На конвейер встала модель Largus, которую собирают из машинокомплектов АвтоВАЗа.

По одним данным, сборка осуществляется с конца 2019 года и украинские «Ларгусы» уже поступили к дилерам. На очереди – производство моделей Vesta и XRay. Представитель «Укравто» в свою очередь заявил, что пока лишь идут переговоры относительно возобновления выпуска машин на Запорожском автомобильном заводе, причем «с несколькими производителями».

«Сейчас решаются рабочие вопросы, проводится тестирование технологических возможностей производства ЗАЗ, аудит качества. После окончания всех необходимых процедур подготовки и выводов аудита можно будет говорить об определенных деталях», говорится в заявлении украинской корпорации.

Как сообщает Drom.ru со ссылкой на собственные источники, «возле ЗАЗа никакого видимого движения нет», в частности, не были замечены автовозы, которые поставляли бы машины дилерам.

Источник: Glavcom, Drom.ru