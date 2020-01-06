ЗАЗ начал выпускать автомобили Lada

По одним данным, сборка осуществляется с конца 2019 года и украинские «Ларгусы» уже поступили к дилерам. На очереди – производство моделей Vesta и XRay. Представитель «Укравто» в свою очередь заявил, что пока лишь идут переговоры относительно возобновления выпуска машин на Запорожском автомобильном заводе, причем «с несколькими производителями».

«Сейчас решаются рабочие вопросы, проводится тестирование технологических возможностей производства ЗАЗ, аудит качества. После окончания всех необходимых процедур подготовки и выводов аудита можно будет говорить об определенных деталях», – говорится в заявлении украинской корпорации.