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Опубликовано 19 февраля 2025, 17:05
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АвтоВАЗ зарегистрировал название для новой Lada

В ассортименте имен, которые застолбил производитель, появилось еще одно
Раскрыто возможное название новой модели Lada. АвтоВАЗ запатентовал товарный знак Lada Tigris, пишет «Российская газета» со ссылкой на базу Федерального института промышленной собственности (ФИПС). В заявке отмечено, что под этим знаком могут производиться автомобили и аксессуары, а также осуществляться ремонт и техобслуживание машин.
АвтоВАЗ зарегистрировал название для новой Lada
© Роспатент
Мария Руцкая

Upd.: Помимо Tigris, АвтоВАЗ зарегистрировал названия Ariva и Parus.

Также торговый знак Lada Tigris может использоваться для выпуска игрушечных машинок, конструкторов и моделек.

Возможно, имя достанется новым моделям Lada. Например, до сих пор не выбрано официальное название для кроссовера на базе Lada Vesta, который пока обозначен как B-Cross.

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Представить его должны летом нынешнего года, запустить серийное производство — в 2026-м. Также в течение следующих пяти лет АвтоВАЗ представит еще пару кроссоверов разных классов, включая D, и семиместный минивэн.

Однако не факт, что АвтоВАЗ пустит в ход новое название: имена нередко защищают в Роспатента на всякий случай. В декабре в базе ФИПС появились сведения о регистрации двух имен — Retiva и Altra. До этого АвтоВАЗ регистрировал Mira, Avira, Sfera и другие.