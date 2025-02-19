АвтоВАЗ зарегистрировал название для новой Lada

Однако не факт, что АвтоВАЗ пустит в ход новое название: имена нередко защищают в Роспатента на всякий случай. В декабре в базе ФИПС появились сведения о регистрации двух имен — Retiva и Altra. До этого АвтоВАЗ регистрировал Mira, Avira, Sfera и другие.