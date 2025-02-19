АвтоВАЗ зарегистрировал название для новой Lada

АвтоВАЗ зарегистрировал название для новой LadaВ ассортименте имен, которые застолбил производитель, появилось еще одно
Upd.: Помимо Tigris, АвтоВАЗ зарегистрировал названия Ariva и Parus.
Также торговый знак Lada Tigris может использоваться для выпуска игрушечных машинок, конструкторов и моделек.
Возможно, имя достанется новым моделям Lada. Например, до сих пор не выбрано официальное название для кроссовера на базе Lada Vesta, который пока обозначен как B-Cross.
Представить его должны летом нынешнего года, запустить серийное производство — в 2026-м. Также в течение следующих пяти лет АвтоВАЗ представит еще пару кроссоверов разных классов, включая D, и семиместный минивэн.
Однако не факт, что АвтоВАЗ пустит в ход новое название: имена нередко защищают в Роспатента на всякий случай. В декабре в базе ФИПС появились сведения о регистрации двух имен — Retiva и Altra. До этого АвтоВАЗ регистрировал Mira, Avira, Sfera и другие.