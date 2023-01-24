В продаже появился пикап на базе Lada Niva Legend: сколько он стоит

На выбор предложены двух- и пятиместные пикапы Lada Niva Legend – со стеклопластиковым кунгом, изотермические фургоны, рефрижераторы, автомобили техпомощи, версии для грунтовых дорог, всего более 30 различных комплектаций. Объемом грузового отделения варьируется в зависимости от версии от одного до 3,5 квадратного метра, а грузоподъемность – от 640 до 800 килограммов.

В пресс-службе АвтоВАЗа отметили, что увеличить грузоподъемность позволил опыт эксплуатации специальных модификаций пикапов Нива для пожарных и спасателей. «Эти автомобили постоянно работают с нагрузкой в 80-100 процентов, поэтому для пикапов на базе Niva Legend было проведено усиление кузова и доработана конструкция соединения кабины с полурамой», – пояснили в компании.