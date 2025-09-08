В России отозвали 23 тысячи Lada Niva

Оборудование установят на 14 024 автомобиля Lada Niva Travel, реализованных в период с октября 2021-го по ноябрь 2023 года, и на 8912 Niva Legend, проданных с 31 октября 2021-го по 02 мая 2024 года.

Как сообщает Росстандарт, все работы будут проведены бесплатно для владельцев внедорожников. АвтоВАЗ по почте либо телефону пригласит их в ближайший дилерский центр Lada для дооборудования.