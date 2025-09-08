В России отозвали 23 тысячи Lada Niva

Опубликовано 08 сентября 2025, 19:501 мин.
В России отозвали 23 тысячи Lada NivaНа них бесплатно установят блоки СВЭОС и СНПБ
Объявлен отзыв 23 тысяч автомобилей Lada Niva. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) согласовало отзывную кампанию, под которую подпадают более 14 тысяч внедорожников Lada Niva Travel и почти девять тысяч Niva Legend. Первую в рамках отзыва оборудуют блокомуправления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС), а классической «Ниве» помимо него установят блок управления системой надувных подушек безопасности (СНПБ).
© Lada
Оборудование установят на 14 024 автомобиля Lada Niva Travel, реализованных в период с октября 2021-го по ноябрь 2023 года, и на 8912 Niva Legend, проданных с 31 октября 2021-го по 02 мая 2024 года.
Как сообщает Росстандарт, все работы будут проведены бесплатно для владельцев внедорожников. АвтоВАЗ по почте либо телефону пригласит их в ближайший дилерский центр Lada для дооборудования.
До этого Lada отзывали в апреле нынешнего года. Причина была аналогичной — не дефект, а необходимость дооснастить автомобили обязательными блоками вызова экстренных служб. Тогда к дилерам пригласили владельцев 22 731 Lada Vesta и 24 408 Largus, проданных с октября 2021-го по август 2023 года.