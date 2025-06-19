Lada Niva Travel обновилась: у нее новый мотор и более агрессивный дизайн

Lada Niva Travel обновилась: у нее новый мотор и более агрессивный дизайнВнедорожник преобразился и стал мощнее
С рестайлингом Lada Niva Travel обзавелась полностью светодиодной оптикой, иным бампером и модернизированной радиаторной решеткой. В АвтоВАЗе отмечают, что в результате этих изменений внедорожник не только стал выглядеть более агрессивно, но и повысилась эффективность охлаждения моторного отсека, так как в решетке появились направляющие воздушных потоков, а проходное сечение увеличилось.
Под капотом — новый 1,8-литровый восьмиклапанный мотор мощностью 90 лошадиных сил. Это на семь сил больше, чем у прежнего двигателя объемом 1,7 литра, а крутящий момент увеличился на 24 Нм. Инженеры АвтоВАЗа создали оригинальную систему впуска и выпуска, охлаждения и топливоподачи, а всего в моторе модернизировали более 50 элементов. Удельный расход топлива снизился на 3−30 процентов в зависимости от режима движения.
В АвтоВАЗе перечисляют и другие изменения, но пока без подробностей: адаптированная трансмиссия, новый стабилизатор поперечной устойчивости, улучшивший управляемость и плавность хода, а также вентилируемые тормозные диски и нерегулируемые подшипники в передних ступицах, которые «повысили безопасность автомобиля и долговечность ходовой части».
В продажу обновленная Lada Niva Travel поступит в четвертом квартале этого года, цены пока не объявлены. По состоянию на середину июня дореформенный внедорожник можно купить за 1 314 000−1 639 000 рублей.