Lada Niva Travel обновилась: у нее новый мотор и более агрессивный дизайн

Под капотом — новый 1,8-литровый восьмиклапанный мотор мощностью 90 лошадиных сил. Это на семь сил больше, чем у прежнего двигателя объемом 1,7 литра, а крутящий момент увеличился на 24 Нм. Инженеры АвтоВАЗа создали оригинальную систему впуска и выпуска, охлаждения и топливоподачи, а всего в моторе модернизировали более 50 элементов. Удельный расход топлива снизился на 3−30 процентов в зависимости от режима движения.