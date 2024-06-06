Lada Niva Travel с новой мультимедийной системой: объявлены цены

Lada Niva Travel с новой мультимедийной системой: объявлены ценыПомимо продвинутой мультимедиа, Niva Travel получила ряд других улучшений
C появлением Enjoy Pro для Niva Travel стало доступно управление голосом при помощи Алисы — для этого был установлен новый двойной микрофон с шумоподавлением. Из других улучшений — более качественный звук аудиосистемы за счет двух дополнительных динамиков.
Известно, что мультимедийная система базируется на операционной платформе Android, процессор стал в 10 раз У «мультимедийки» более отзывчивый дисплей и подключение по CAN-шине, что обеспечивает быстрый запуск и оптимальное потребление электроэнергии, а также она умеет обновляться «по воздуху». Диагональ дисплея составляет семь дюймов, появился мультитач, а разрешение увеличилось с 640×400 до 1024×600.
Цены на комплектацию Comfort MMC начинаются с отметки 1 462 000 рублей: такой кроссовер оснащается кондиционером, подогревом передних сидений, 15-дюймовыми дисками, центральным замком, парктроником и камерой заднего вида с омывателем. Niva Travel Luxe MMC обойдется в 1 531 000 рублей, а за автомобиль в топовой комплектации с салоном из натуральной кожей придется заплатить 1 651 000 рублей.
Днем ранее на ПМЭФ-2024 представили прототип электрической Lada Niva Travel. В движение его приводит электромотор номинальной мощностью 60 киловатт (максимальная — 120 кВт или 163 лошадиных сил). Емкость батареи составляет 34 киловатт-часа, и на одном ее заряде электрокросс может проехать скромные по меркам современных электрокаров 175 километров. Зарядка от обычной розетки занимает 12 часов. Серийным такой электрокар в обозримом будущем не станет — прототип лишь демонстрирует возможности АвтоВАЗа.