Lada Niva Travel с новой мультимедийной системой: объявлены цены

C появлением Enjoy Pro для Niva Travel стало доступно управление голосом при помощи Алисы — для этого был установлен новый двойной микрофон с шумоподавлением. Из других улучшений — более качественный звук аудиосистемы за счет двух дополнительных динамиков.

Известно, что мультимедийная система базируется на операционной платформе Android, процессор стал в 10 раз У «мультимедийки» более отзывчивый дисплей и подключение по CAN-шине, что обеспечивает быстрый запуск и оптимальное потребление электроэнергии, а также она умеет обновляться «по воздуху». Диагональ дисплея составляет семь дюймов, появился мультитач, а разрешение увеличилось с 640×400 до 1024×600.