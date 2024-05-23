В России резко выросли цены на автомобили Lada с пробегом

В России резко выросли цены на автомобили Lada с пробегомНекоторые подержанные модели стоят дороже новых
Больше всего за последний год подорожали трехлетние Lada Largus. Если в июне 2023 года автомобиль в среднем можно было купить за 1 080 000 рублей, то сегодня за машины просят 1 580 000 рублей. В результате «Ларгусы» прибавили в цене сразу 46 процентов.
На треть подорожала Lada Niva Travel. Год назад за подержанные внедорожники просил в среднем 896 8000 рублей. В настоящее время аналогичные модели оценивают в 1 170 000 рублей. Кроме того, на девять процентов подорожали трехлетние Niva Legend, которые теперь продают за 967 500 рублей. При этом новую «Ниву» сегодня можно купить за 881 000.
На Lada Vesta цена остается относительно стабильной. Несколько месяцев назад стоимость модели выросла до полутора миллионов рублей, однако затем цены упали до 1,4 миллиона. Примерно за такую же цену «Весты» продавали и год назад.
В начале мая в России заметили рост цен на Lada Vesta и Granta. Тогда стало известно, что бюджетная модель прибавила в цене сразу сто тысяч рублей.