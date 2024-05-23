В России резко выросли цены на автомобили Lada с пробегом

На треть подорожала Lada Niva Travel. Год назад за подержанные внедорожники просил в среднем 896 8000 рублей. В настоящее время аналогичные модели оценивают в 1 170 000 рублей. Кроме того, на девять процентов подорожали трехлетние Niva Legend, которые теперь продают за 967 500 рублей. При этом новую «Ниву» сегодня можно купить за 881 000.

На Lada Vesta цена остается относительно стабильной. Несколько месяцев назад стоимость модели выросла до полутора миллионов рублей, однако затем цены упали до 1,4 миллиона. Примерно за такую же цену «Весты» продавали и год назад.