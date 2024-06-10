Стало известно, когда подорожают автомобили Lada

Стало известно, когда подорожают автомобили LadaАвтоВАЗ поднимет цены на свои модели
Весеннее повышение цен, о котором упомянул Максим Соколов, затронуло большинство моделей Lada: они подорожали примерно на 50 тысяч рублей. Тогда корректировка прайс-листов не коснулась только Lada Vesta, а также базовой Granta. Индексация была в пределах трех процентов, «даже чуть ниже», напомнил глава АвтоВАЗа. «В целом, 70 процентов автомобилей Lada продаются при тех или иных кредитных продуктах, а дорогие модели, — а именно топовые комплектации Lada Vesta, — даже на 80−85 процентов продаются в кредит», — рассказал он.
Тольяттинский производитель сможет удерживать текущие цены на самые доступные модели на нынешнем уровне, если в России снизятся темпы инфляции, которая в 2023-м составила 7,42 процента.
Несколькими днями ранее стало известно о подорожании дефицитных версий Lada Granta, а именно модификации модели с автоматической коробкой передач Jatco. На сегодняшний день это самый доступный автомобиль с автоматом на российском рынке — после повышения цен он стоит от 1 278 000 рублей за седан и от 1 329 000 рублей ща лифтбек. Комплектации фиксированные: четырехдверка предложена в исполнении Comfort'24 Plus, а пятидверка — в «богатой» версии #Club'24.
Модель Lada Granta останется в строю минимум на пять лет, после чего ее окончательно отправят в отставку, заменив новым перспективным семейством бюджетных автомобилей Iskra. Искра появится на рынке уже в 2025 году и, по предварительным оценкам будет стоит от одного миллиона рублей — то есть чуть дороже Гранты, но дешевле Весты.