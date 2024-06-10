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Опубликовано 10 июня 2024, 10:04
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Стало известно, когда подорожают автомобили Lada

АвтоВАЗ поднимет цены на свои модели
Россиян предупредили о грядущем подорожании моделей Lada. В АвтоВАЗе не исключили корректировку стоимости автомобилей Lada уже осенью этого года. В разговоре с РБК глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что еще одно повышение цен на уровень накопленной инфляции «в принципе предусмотрено». «В мае мы проиндексировали цены чуть ниже, чем накопленная инфляция за истекший период, так что осенью мы снова внимательно проанализируем вопрос и вернемся к этой теме», — пояснил он.
Стало известно, когда подорожают автомобили Lada
© Lada
Лиза Будрина

Весеннее повышение цен, о котором упомянул Максим Соколов, затронуло большинство моделей Lada: они подорожали примерно на 50 тысяч рублей. Тогда корректировка прайс-листов не коснулась только Lada Vesta, а также базовой Granta. Индексация была в пределах трех процентов, «даже чуть ниже», напомнил глава АвтоВАЗа. «В целом, 70 процентов автомобилей Lada продаются при тех или иных кредитных продуктах, а дорогие модели, — а именно топовые комплектации Lada Vesta, — даже на 80−85 процентов продаются в кредит», — рассказал он.

Тольяттинский производитель сможет удерживать текущие цены на самые доступные модели на нынешнем уровне, если в России снизятся темпы инфляции, которая в 2023-м составила 7,42 процента.

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Несколькими днями ранее стало известно о подорожании дефицитных версий Lada Granta, а именно модификации модели с автоматической коробкой передач Jatco. На сегодняшний день это самый доступный автомобиль с автоматом на российском рынке — после повышения цен он стоит от 1 278 000 рублей за седан и от 1 329 000 рублей ща лифтбек. Комплектации фиксированные: четырехдверка предложена в исполнении Comfort'24 Plus, а пятидверка — в «богатой» версии #Club'24.

Модель Lada Granta останется в строю минимум на пять лет, после чего ее окончательно отправят в отставку, заменив новым перспективным семейством бюджетных автомобилей Iskra. Искра появится на рынке уже в 2025 году и, по предварительным оценкам будет стоит от одного миллиона рублей — то есть чуть дороже Гранты, но дешевле Весты.

Источник:РБК
Автор:Лиза Будрина
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#Lada
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#Авторынок