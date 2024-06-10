Стало известно, когда подорожают автомобили Lada

Весеннее повышение цен, о котором упомянул Максим Соколов, затронуло большинство моделей Lada: они подорожали примерно на 50 тысяч рублей. Тогда корректировка прайс-листов не коснулась только Lada Vesta, а также базовой Granta. Индексация была в пределах трех процентов, «даже чуть ниже», напомнил глава АвтоВАЗа. «В целом, 70 процентов автомобилей Lada продаются при тех или иных кредитных продуктах, а дорогие модели, — а именно топовые комплектации Lada Vesta, — даже на 80−85 процентов продаются в кредит», — рассказал он.

Тольяттинский производитель сможет удерживать текущие цены на самые доступные модели на нынешнем уровне, если в России снизятся темпы инфляции, которая в 2023-м составила 7,42 процента.