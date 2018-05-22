«АвтоВАЗ» прекращает производство Lada Priora

«АвтоВАЗ» прекратит производство семейства Lada Priora в июле текущего года. Одновременно с этим, с конвейера снимут модели Kalina и Granta, на смену которым придут обновленные автомобили с X-дизайном. Об этом со ссылкой на топ-менеджеров дилерских центров Lada сообщают «Ведомости».

По словам источников издания, модель Priora не значится в производственном плане на июль, что объясняется именно снятием модели с производства. Что касается Kalina и Granta, то производитель начинает выпуск рестайлинговых версий, выполненых в новом фирменном стиле марки.

Фотографии прототипа обновленной «Гранты» появились в Сети в марте текущего года. Автомобиль был полностью скрыт под камуфляжной пленкой. Тем не менее, на изображениях видно, что после рестайлинга Granta получит новую переднюю часть кузова с бамперами, фарами и радиаторной решеткой, как у модели Vesta.

Прототип обновленной Lada Granta. Фото vk.com/rcinews

По предварительной информации, Lada Granta следующего поколения появится в 2021 году. Модель построят на платформе Global Access альянса Renault-Nissan, известной так же как B0.

Lada Granta выпускается с 2011 года. Модель предлагается с кузовами седан и лифтбек. Для автомобилей доступны моторы объемом 1,6 литра, выдающие 87, 98 и 106 сил. На версии Sport этот же агрегат развивает 114 сил. Цены на «Гранту» начинаются от 409,9 тысячи рублей.