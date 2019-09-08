Видео: Lada Priora превратили в карету с 72-дюймовыми колёсами

Хозяин необычного седана продемонстрировал автомобиль накануне на Главной городской площади Краснодара. Судя по видео, гигантские колёса приварены к штатным «вазовским» дискам, а те, в свою очередь, скреплены с парой других дисков. Самодельная «проставка» позволила огромным колёсам вращаться, не касаясь кузова, однако водитель и пассажиры лишились возможности открывать двери — забираться в салон приходится через окно: