Видео: Lada Priora превратили в карету с 72-дюймовыми колёсами

Хозяин необычного седана продемонстрировал автомобиль накануне на Главной городской площади Краснодара. Судя по видео, гигантские колёса приварены к штатным «вазовским» дискам, а те, в свою очередь, скреплены с парой других дисков. Самодельная «проставка» позволила огромным колёсам вращаться, не касаясь кузова, однако водитель и пассажиры лишились возможности открывать двери — забираться в салон приходится через окно:
Чудо-автомобиль местные жители окрестили «Приорой» семнадцатого века. Вчера вечером создатель эпатажного транспортного средства в прямом эфире назвал своё творение «самой высокой «Приорой» в мире» и продемонстрировал возможности самоделки на ходу. Несмотря на нешуточные вибрации, «карета» уверенно набрала «пешеходную» скорость:
На шоу-кар с 72-дюймовыми колёсами на дорогах общего пользования уже обратили внимание сотрудники ДПС. Пока блогер не прокомментировал, чем закончилось общение с правоохранительными органами. Не исключено, что автомобиль отправили на штрафстоянку, оформив протокол по статье 12.5 КоАП РФ.