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16:59

Видео: Lada Priora превратили в карету с 72-дюймовыми колёсами

Самую высокую в мире «Приору» создал житель Краснодара

© https://www.instagram.com/vaga_adrenalin/
Владелец десятилетней «Приоры» в кузове седан переоборудовал автомобиль в карету на огромных золотых колёсах. После первого же выезда на дороги общего пользования блогер стал звездой социальных сетей и попал в поле зрения сотрудников ДПС.

Хозяин необычного седана продемонстрировал автомобиль накануне на Главной городской площади Краснодара. Судя по видео, гигантские колёса приварены к штатным «вазовским» дискам, а те, в свою очередь, скреплены с парой других дисков. Самодельная «проставка» позволила огромным колёсам вращаться, не касаясь кузова, однако водитель и пассажиры лишились возможности открывать двери — забираться в салон приходится через окно:

Чудо-автомобиль местные жители окрестили «Приорой» семнадцатого века. Вчера вечером создатель эпатажного транспортного средства в прямом эфире назвал своё творение «самой высокой «Приорой» в мире» и продемонстрировал возможности самоделки на ходу. Несмотря на нешуточные вибрации, «карета» уверенно набрала «пешеходную» скорость:

На шоу-кар с 72-дюймовыми колёсами на дорогах общего пользования уже обратили внимание сотрудники ДПС. Пока блогер не прокомментировал, чем закончилось общение с правоохранительными органами. Не исключено, что автомобиль отправили на штрафстоянку, оформив протокол по статье 12.5 КоАП РФ.

Источник: Instagram