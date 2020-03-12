В России отзывают 12 тысяч Lada из-за проблем с тормозами

2 марта «АвтоВАЗ» поручил дилерам проверить работоспособность обратного клапана вакуумного усилителя тормоза на 10 655 автомобилях, однако отзывную кампанию расширили на 12 тысяч машин. Их отправят в сервис для проверки клапана, который при необходимости бесплатно заменят на новый.

Ранее аналогичная проблема была выявлена у четырех тысяч Lada Granta, которые были реализованы с августа 2019 года. Тогда сообщалось, что при некорректной работе обратного клапана создается недостаточное давление в вакуумном цилиндре или может не создаваться вовсе, поэтому педаль нажимается с усилием.