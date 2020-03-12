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14:11

В России отзывают 12 тысяч Lada из-за проблем с тормозами

Ремонт требуется автомобилям, проданным с сентября 2019 года по настоящее время

Лиза Будрина
Росстандарт согласовал отзывную кампанию, затрагивающую 12 192 экземпляра Lada Vesta, XRay и Largus, реализованных с сентября прошлого года по настоящее время. О наличии проблемы с тормозами в этих автомобилях стало известно еще в начале марта, однако официально отзыв объявили только сейчас.

2 марта «АвтоВАЗ» поручил дилерам проверить работоспособность обратного клапана вакуумного усилителя тормоза на 10 655 автомобилях, однако отзывную кампанию расширили на 12 тысяч машин. Их отправят в сервис для проверки клапана, который при необходимости бесплатно заменят на новый.

Ранее аналогичная проблема была выявлена у четырех тысяч Lada Granta, которые были реализованы с августа 2019 года. Тогда сообщалось, что при некорректной работе обратного клапана создается недостаточное давление в вакуумном цилиндре или может не создаваться вовсе, поэтому педаль нажимается с усилием.

В начале 2020 года дилеры получили распоряжение проверить тысячу Lada XRay Cross на предмет надежности фиксации жгута проводов панели приборов.

Источник: Росстандарт