В России отзывают 12 тысяч Lada из-за проблем с тормозами

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Росстандарт согласовал отзывную кампанию, затрагивающую 12 192 экземпляра Lada Vesta, XRay и Largus, реализованных с сентября прошлого года по настоящее время. О наличии проблемы с тормозами в этих автомобилях стало известно еще в начале марта, однако официально отзыв объявили только сейчас.
2 марта «АвтоВАЗ» поручил дилерам проверить работоспособность обратного клапана вакуумного усилителя тормоза на 10 655 автомобилях, однако отзывную кампанию расширили на 12 тысяч машин. Их отправят в сервис для проверки клапана, который при необходимости бесплатно заменят на новый.
Ранее аналогичная проблема была выявлена у четырех тысяч Lada Granta, которые были реализованы с августа 2019 года. Тогда сообщалось, что при некорректной работе обратного клапана создается недостаточное давление в вакуумном цилиндре или может не создаваться вовсе, поэтому педаль нажимается с усилием.
В начале 2020 года дилеры получили распоряжение проверить тысячу Lada XRay Cross на предмет надежности фиксации жгута проводов панели приборов.