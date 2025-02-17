Независимые автосервисы на треть увеличили средний чек

Самыми обслуживаемыми брендами в сети Lecar Service по итогам года стали Renault и Lada. Средний чек за машинозаезд для этих марок увеличился на 31 процент. Кроме того, в компании Lecar чаще всего обслуживались машины Chevrolet, Nissan и Opel. Шматко заявил, что практически по каждому дилеру рост количества машинозаездов составил 40 процентов. По выручке – 80 процентов.