В Англии продали ВАЗ-2104 с турбомотором Saab

Универсалу достался реечный рулевой механизм от «Гольфа», новое сцепление, выхлоп, педальный узел и GPS-спидометр. Перед продажей было проведено комплексное обслуживание, в том числе заменено масло в коробке и мосту. Кузов без ржавчины, да и вообще всё работает так, как надо. Владелец предупреждает: автомобиль не для слабонервных. Покупателю всё удовольствие обошлось в 9100 фунтов стерлингов, что соответствует 1,05 миллиона рублей.