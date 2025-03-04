Цифра дня: сколько автомобилей Lada продали в России в феврале

Цифра дня: сколько автомобилей Lada продали в России в февралеПо сравнению с тем же месяцем 2024 года спрос снизился
АвтоВАЗ делится статистикой по продажам каждой модели по отдельности. Так, Lada Granta в феврале разошлась в количестве 9602 экземпляров, что на 15,2 процента превосходит результат января этого же года. Для сравнения: в феврале 2024-го продажи модели составили 12 798 штук.
Свой выбор на Vesta в конце зимы остановил 8601 покупатель. Эта модель продемонстрировала наилучшую динамику среди прочих автомобилей марки: рост на 38,9 процента по сравнению с январем 2025-го и на +26,1 процента относительно февраля 2024-го. Largus, производство которого возобновилось в прошлом году, завершил февраль с показателем 2019 проданных универсалов и 647 фургонов.
Наконец, у семейства Niva результаты следующие: Niva Legend была продана в феврале в количестве 2621 штуки, что соответствует росту на 39,8 процента к январю, а Niva Travel — 2529 штуки и +1,3 процента.
Спрос на коммерческие автомобили Lada в годовом выражении увеличился почти в три раза, достигнув отметки в 1304 единицы (+123,7 процента к январю 2025 года).
Если же говорить о результатах февраля прошлого года, то тогда АвтоВАЗу удалось продать 27 888 автомобилей, что на 33,9 процента больше, чем в январе.