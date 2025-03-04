Цифра дня: сколько автомобилей Lada продали в России в феврале

АвтоВАЗ делится статистикой по продажам каждой модели по отдельности. Так, Lada Granta в феврале разошлась в количестве 9602 экземпляров, что на 15,2 процента превосходит результат января этого же года. Для сравнения: в феврале 2024-го продажи модели составили 12 798 штук.

Свой выбор на Vesta в конце зимы остановил 8601 покупатель. Эта модель продемонстрировала наилучшую динамику среди прочих автомобилей марки: рост на 38,9 процента по сравнению с январем 2025-го и на +26,1 процента относительно февраля 2024-го. Largus, производство которого возобновилось в прошлом году, завершил февраль с показателем 2019 проданных универсалов и 647 фургонов.