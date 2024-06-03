Продажи Lada в мае: Vesta бьет рекорды

Продажи Lada в мае: Vesta бьет рекордыВ прошлом месяце АвтоВАЗу удалось продать более 15 тысяч экземпляров Lada Vesta
В отчете приводятся следующие цифры: в мае продали 40 813 новых легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, а за пять месяцев 2024 года — 177 927 машин (рост относительно того же периода прошлого года — 53,7 процента). На первом месте по объемам продаж по-прежнему находится Granta, которая завершила май с результатом 18 023 реализованных экземпляра (+5,8 процента к маю 2023 года), а по итогам января-мая разошлась в количестве 82 219 штук (+1,1 процента).
Lada Vesta находится на втором месте по популярности. В мае россияне купили рекордные 15 009 таких автомобилей (+10,7 процента), а с начала года — 51 768 штук.
Что же касается семейства Niva, то показатель Niva Legend в мае — 3261 экземпляр (+10,7 процента), а Niva Travel — 3919 штук (+14,2 процента). Если же говорить о продажах с января по май, то было продано 19 870 и 21 372 таких машин соответственно, и обе они продемонстрировали рост, первая на на 43,2 процента, а вторая на 20,2 процента.
Продажи коммерческих Lada в мае 2024 года составили 593 единицы (+111,8 процента в годовом сравнении). Всего в январе-мае дилеры реализовали 2475 коммерческих машин этой марки, что соответствует росту на 83,1 процента. В пресс-службе Lada рассказали, что наибольшей популярностью в отчетный период пользовались коммерческие версии на базе Granta.