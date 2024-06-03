Продажи Lada в мае: Vesta бьет рекорды

В отчете приводятся следующие цифры: в мае продали 40 813 новых легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, а за пять месяцев 2024 года — 177 927 машин (рост относительно того же периода прошлого года — 53,7 процента). На первом месте по объемам продаж по-прежнему находится Granta, которая завершила май с результатом 18 023 реализованных экземпляра (+5,8 процента к маю 2023 года), а по итогам января-мая разошлась в количестве 82 219 штук (+1,1 процента).

Lada Vesta находится на втором месте по популярности. В мае россияне купили рекордные 15 009 таких автомобилей (+10,7 процента), а с начала года — 51 768 штук.