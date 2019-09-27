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18:31

Итоги виртуального чемпионата LADA e-Championship: впереди Гранд-финал!

Как шла борьба виртуальных гонщиков на малайзийской трассе Сепанг?

Основная часть сезона в виртуальном гоночном чемпионате Lada e-Championship завершилась: позади семь этапов, последний из которых прошёл на автодроме Сепанг. Как складывалась борьба среди лучших кибер-спортсменов России?

Борьбу на трассе, в недавнем прошлом принимавшей Гран-При Малайзии, вели 43 кибер-гонщика в двух дивизионах. Все они выступали на одинаковых виртуальных седанах Lada Vesta TCR с турбомоторами мощностью 350 лошадиных сил.

Как всегда, состоялось три гоночных заезда в двух дивизионах: первом, для самых быстрых сим-рейсеров, отобравшихся в топ-25; и во втором, где соревнуются те, кто при отборе занял места с 26 по 50. Представители второго дивизиона стартуют в первой гонке уик-энда, зато участники первого дивизиона проезжают две гонки за уик-энд.

Второй дивизион

По ходу квалификации гонщики показывали очень плотные результаты — из-за этого лидеры не могли спокойно отсиживаться в боксах, и были вынуждены выезжать на трассу вновь и вновь.

Первым заявку на лидерство сделал Денис Ещенко, показав время в пределах 2 минут и 14 секунд. Но Александр Крук вновь подтвердил свою высокую скорость: не просто перекрыл результат Дениса со временем 2 минуты и 13,461 секунды, но возглавил протоколы до самого конца сессии. В свою очередь, Денису Ещенко под конец квалицикации удалось улучшить своё время (2.13:756), закрепившись на второй строчке — то есть получить право начать гонку с первого ряда стартового поля.

Квалифицировавшийся третьим москвич Николай Герасимов проиграл Ещенко две десятые, а замкнул топ-4 по итогам квалификации лидер обеих тренировок Степан Кучерявый. Отметим дебютанта чемпионата Алексея Назарова: он впервые пробился через отборочную стадию, и в квалификации показал пятнадцатый результат.

На старте гонки Александр Крук смог сполна реализовать преимущество поул-позиции и возглавить пелотон. Но уже на первом круге его атаковал Степан Кучерявый, успевший прорваться на второе место. Впрочем, последний явно переоценил свои силы — машину развернуло прямо на траектории, где со Степаном столкнулось несколько соперников. Несмотря на серьезные повреждения передка, ему удалось продолжить борьбу и финишировать шестым.

Зато это сыграло на руку Денису Ещенко, который стартовал вторым, но откатился назад на старте. Благодаря ошибке соперника он смог вернуть позицию, а затем и создать комфортный четырёхсекундный отрыв от преследователей.

Атака Степана Кучерявого на первом круге закончилась массовым столкновением

Яркая борьба шла и позади. Жаль, что сражение тольяттинца Андрея Чиркина с Романом Романовым и Матвеем Козловым закончилось столкновением. На четвёртом круге Чиркин допустил ошибку на торможении и, не только сам вылетел в гравий, но и испортил гонку Козлову, выбив его с трассы. Оба откатились за пределы первой десятки.

Между тем, борьба за лидерство не стихала до самого финиша: оторвавшись от преследователей, Денис Ещенко и Александр Крук показали зрителям красивую дуэль. Кульминация наступила на последнем круге, когда разрыв между ними сократился до двух десятых секунды. Ещенко пошёл в атаку финальным поворотом, но Александр Крук заблокировал попытку обгона. Однако из-за этого лидер потерял в разгоне, и Ещенко вновь попытался пройти вперёд на финишной прямой!

На финише соперников разделило всего 0,08 секунды, но Александр Крук всё-таки сохранил первую позицию, оставив Ещенко на втором месте. Денис Лисенко из Ачинска добрался до финиша третьим, но отстал от лидеров на 10 секунд. Роман Романов, стартовавший с 17-й позиции, к финишу прорвался на четвертое место. Лучшее время круга в гонке осталось на счету Дениса Ещенко.

Первый дивизион

Главная интрига первого дивизиона — кто выйдет в лидеры чемпионата накануне Гранд-финала: опытный пилот из Ижевска Эльмар Курбанов или открытие этого сезона, гонщик из Твери Кирилл Антонов?

В течение всех пятнадцати минут квалификации они сменяли друг друга на первой строчке протоколов. В итоге на последних секундах Антонов установил лучшее время сессии 2.12:026 — и выиграл поул пятничной гонки в топовом дивизионе с преимуществом в 0,1 секунды.

Вместе с ним на первом ряду стартового поля оказался Эльмар Курбанов. На третьей строчке расположился еще один претендент с чемпионскими амбициями Егор Огородников (время круга 2.12,699). Единственный пилот топ-дивизиона, управляющий машиной при помощи мышки, Сергей Мукимов, на этот раз оказался лишь на 19 месте, с отставанием в 1,7 секунды от лидера.

Блестяще реализовав на старте гонки преимущество поул-позиции, Антонов сразу начал отрываться от соперников. А вот Эльмар Курбанов был вынужден терять время, обороняясь от атак Егора Огородникова. В одном из таких эпизодов на пятом круге Огородников даже вышел вперед, но не смог удержать позицию, и вновь пропустил вперед Курбанова.

Яркая борьба шла за четвертое место — но в результате пикировки между Сергеем Мельничуком и более быстрым Александром Ежовым, их обоих смог догнать и опередить шедший следом Александр Ежов.

Судьба призовых мест решилась на последнем круге. Антонов остался во главе пелотона, даже увеличив отрыв от Курбанова до трёх секунд. А вот Эльмар вновь оказался под атаками Егора Огородникова. Один из его манёвров на торможении в связке поворотов даже увенчался было успехом, но Курбанов сумел вернуть позицию. Но и после этого Огородников не опустил руки: используя слип-стрим, он вновь попытался вырвать «серебро»! В итоге Курбанов всё-таки сохранил второе место, но от соперника его отделило лишь 0,09 секунды!

Антон Ардеев удержал четвертое место, хотя и находился всю гонку под серьезнейшим прессингом. Единственным, кто не добрался до финиша, на Сепанге стал Иван Матвеев, которого подвела машина.

Ну а Кирилл Антонов записал в свой актив не только пятую победу в сезоне, но и «Большой шлем» — поул-позицию, победу в гонке и лучшее время прохождения круга.

В соответствии с правилами старт второй гонки даётся с так называемой «реверсивной решетки» — гонщики, финишировавшие в топ-10 по итогам первого заезда, стартуют в обратном порядке.

Лучше всех на сигналы светофора среагировал Павел Муконин: в первом повороте он вырвался в лидеры, опередив по внутренней траектории Василия Рожкова, после чего контролировал ход гонки до самого финиша, и финишировал первым с преимуществом в пять секунд.

Авот победитель первой гонки Кирилл Антонов, начинавший заезд с десятой позиции, стартовал заметно хуже соперников, и сразу откатился на двенадцатую позицию. В отличие от Эльмара Курбанова, который прорвался вперед, и вскоре уже боролся за третье место с Василием Рожковым. На пятом круге его атаки возымели успех — на длинном прямике Курбанов опередил соперника.

На последнем круге триумфаторы первой гонки устроили настоящее сражение за седьмую позицию. Егор Огородников обогнал Кирилла Антонова, но после его ошибки Кирилл контратаковал — Егор перекрестил траекторию, лучше разогнался на финишной прямой, и всё-таки опередил соперника на сотые доли секунды.

Василий Рожков на изношенных шинах героически отстоял четвертое место под прессингом Александра Ежова, а Павел Прокофьев после неудачного старта и потери двух позиций, пробовал отыграться, но финишировал только шестым. Быстрый пилот из Оренбурга Илья Хлынцев пропустил несколько соперников, а затем и вовсе сошел из-за поломки. Лучшее время круга по итогам гонки — у Егора Огородникова.

Онлайн-чемпионат LADA e-Championship 2019 года завершён. Промежуточным победителем стал пилот из Ижевска Эльмар Курбанов, набравший 553 балла. На второй строчке общего зачета расположился Кирилл Антонов с 542 баллами. Замыкает тройку Павел Муконин, имеющий в активе 485 балов.

Впереди Гранд-финал: 12 октября на киберспортивной арене Cyberspace сойдутся в очном противостоянии 36 пилотов, которые определят абсолютного чемпиона LADA e-Championship сезона 2019 года. ПО итогам соревнований станут известны имена двух виртуальных гонщиков, которые в декабре будут представлять сборную команду России на финале мирового первенства Esports WTCR в Малайзии.

Подробности о чемпионате LADA e-Championship 2019 читайте на официальном сайте game.raceroom.com.