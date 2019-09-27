Итоги виртуального чемпионата LADA e-Championship: впереди Гранд-финал!

Как всегда, состоялось три гоночных заезда в двух дивизионах: первом, для самых быстрых сим-рейсеров, отобравшихся в топ-25; и во втором, где соревнуются те, кто при отборе занял места с 26 по 50. Представители второго дивизиона стартуют в первой гонке уик-энда, зато участники первого дивизиона проезжают две гонки за уик-энд.

Второй дивизион

По ходу квалификации гонщики показывали очень плотные результаты — из-за этого лидеры не могли спокойно отсиживаться в боксах, и были вынуждены выезжать на трассу вновь и вновь.