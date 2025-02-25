Глава АвтоВАЗа Соколов: запасы нераспроданных машин в 1,5 раза выше нормы

На сегодняшний день запасы АвтоВАЗа приблизились к ста тысячам машин. При этом складская норма составляет 60 тысяч автомобилей. В то же время на складах дилеров и производителей по всей России находится около полумиллиона транспортных средств. В нынешнем месяце в России продали почти 28 тысяч моделей бренда Lada.