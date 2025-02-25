Глава АвтоВАЗа Соколов: запасы нераспроданных машин в 1,5 раза выше нормы

Глава АвтоВАЗа Соколов: запасы нераспроданных машин в 1,5 раза выше нормыПри этом отечественный авторынок продемонстрировал лучший показатель за последние годы
На сегодняшний день запасы АвтоВАЗа приблизились к ста тысячам машин. При этом складская норма составляет 60 тысяч автомобилей. В то же время на складах дилеров и производителей по всей России находится около полумиллиона транспортных средств. В нынешнем месяце в России продали почти 28 тысяч моделей бренда Lada.
По итогам прошлого года жители России приобрели 1,57 миллиона новых легковых автомобилей. Таким образом, отечественный рынок продемонстрировал наилучший результат за последние пять лет. Помимо моделей российского производства, чаще всего россияне приобретали китайские автомобили. В лидерах рейтинга за прошлый год оказались Haval, Chery, а также Geely и Changan.
Ранее Максим Соколов заявил, что АвтоВАЗ готов выпускать до 650 тысяч машин ежегодно. Только за прошлый год под брендом Lada собрали 525 тысяч моделей.