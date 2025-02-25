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Опубликовано 25 февраля 2025, 18:31
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Угонщики в России переключились на автомобили Lada

Машины отечественного производителя оказались в лидерах антирейтинга
Автомобили бренда Lada впервые возглавили рейтинг самых угоняемых машин 2024 года. Об этом в комментарии изданию «Газета.Ru» сообщили специалисты «Страхового дома ВСК», которые проанализировали собственные страховые случае за прошлый год. Согласно статистике, модели отечественной марки обошли по популярности у злоумышленников автомобили южнокорейских и японских брендов.
Угонщики в России переключились на автомобили Lada
© Lada
Анастасия Мельник

По данным страховщиков, в 2023 году самыми угоняемыми автомобилями в России были модели Hyundai, на которые приходилось более трети всех похищений. Следом традиционно располагались машины Kia с показателем 18 процентов. Однако в прошлом году абсолютным лидером стали автомобили Lada, на которые пришлось 66 процентов случаев хищения. В числе самых популярных у угонщиков моделей – Vesta и Granta.

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На втором месте в антирейтинге по итогам 2024 года расположились машины японской компании Lexus. Третье место поделили между собой южнокорейские Kia и Hyundai. Примечательно, что модели Lada признали наиболее угоняемыми в России сразу несколько страховых компаний.

В середине февраля самыми угоняемыми автомобилями в России по итогам прошлого года назвали модели Сhery. Об этом заявлял представитель Российского союза автостраховщиков.

Источник:«Газета.ру»
Автор:Анастасия Мельник
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#Россия
#Угоны