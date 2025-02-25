Угонщики в России переключились на автомобили Lada

Угонщики в России переключились на автомобили LadaМашины отечественного производителя оказались в лидерах антирейтинга
По данным страховщиков, в 2023 году самыми угоняемыми автомобилями в России были модели Hyundai, на которые приходилось более трети всех похищений. Следом традиционно располагались машины Kia с показателем 18 процентов. Однако в прошлом году абсолютным лидером стали автомобили Lada, на которые пришлось 66 процентов случаев хищения. В числе самых популярных у угонщиков моделей – Vesta и Granta.
На втором месте в антирейтинге по итогам 2024 года расположились машины японской компании Lexus. Третье место поделили между собой южнокорейские Kia и Hyundai. Примечательно, что модели Lada признали наиболее угоняемыми в России сразу несколько страховых компаний.
В середине февраля самыми угоняемыми автомобилями в России по итогам прошлого года назвали модели Сhery. Об этом заявлял представитель Российского союза автостраховщиков.