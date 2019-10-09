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14:00

«АвтоВАЗ» опроверг скорое появление новой модели Lada

Компания сосредоточится на других новинках

© Lada
«АвтоВАЗ» не планирует выпускать «каблучок» на базе Renault Dokker. Об этом сообщил руководитель пресс-центра производителя Сергей Ильинский в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он уточнил, что в ближайшие годы Lada Van не появится, добавив, что со стороны завода было бы «опрометчивым решением» создавать дополнительного конкурента «Ларгусу».

Накануне в СМИ появилась информация, что уже в 2020 году «АвтоВАЗ» выпустит новый компактный фургон с фирменным дизайном в X-стиле. Предполагалось, что за основу модели возьмут «каблучок» Renault Dokker. Ранее представители Волжского автозавода утверждали, что Lada Van не появится в модельном ряду марки ранее 2022 года.

Ильинский отметил, что в данный момент «АвтоВАЗ» развивает семейство Largus. В данный момент гамма «Ларгусов» включает в себя цельнометаллический фургон, 5- и 7-местный универсал, пассажирскую Cross-версию, а также битопливные модификации CNG.

«Ларгусы» оснащаются 87-сильным восьмиклапанным двигателем или 106-сильным 16-клапанным силовым агрегатом. Оба мотора работают в паре с пятиступенчатой «механикой».

Цены на фургон стартуют с 572 тысяч рублей, его битопливная версия стоит 650 тысяч рублей, универсал обойдется как минимум в 597 тысяч рублей, а кросс-версию можно приобрести за 718 тысяч рублей.