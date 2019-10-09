«АвтоВАЗ» опроверг скорое появление новой модели Lada

Накануне в СМИ появилась информация, что уже в 2020 году «АвтоВАЗ» выпустит новый компактный фургон с фирменным дизайном в X-стиле. Предполагалось, что за основу модели возьмут «каблучок» Renault Dokker. Ранее представители Волжского автозавода утверждали, что Lada Van не появится в модельном ряду марки ранее 2022 года.

Ильинский отметил, что в данный момент «АвтоВАЗ» развивает семейство Largus. В данный момент гамма «Ларгусов» включает в себя цельнометаллический фургон, 5- и 7-местный универсал, пассажирскую Cross-версию, а также битопливные модификации CNG.