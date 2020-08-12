Lada Vesta проехала в такси 300 000 километров без капитального ремонта двигателя

Несмотря на жесткие условия эксплуатации на протяжении почти 300 000 километров, 1,6-литровый «ВАЗовский» агрегат работал без каких-либо серьезных проблем. Водитель «Весты» все это время ездил с заводским сцеплением, из-за которого и приехал в сервис – ему стало сложно обгонять другие автомобили. Кроме сцепления, проблемы у седана возникли в третьем цилиндре ДВС, в котором прикипела свеча. Автомобилист попросил провести капитальный ремонт мотора - расточить головку блока цилиндров и поставить безвтыковые поршни.
По словам сотрудника сервиса, секрет надежности отечественного агрегата заключается в использовании чугунного блока цилиндров. В то время как большинство современных автопроизводителей применяют алюминиевые сплавы. Специалист подчеркнул, что 1,6-литровый двигатель Lada Vesta гораздо надежнее моторов, которыми оборудуются конкуренты ВАЗа – Kia и Hyundai. Корейские агрегаты склонны к появлению «задиров» в цилиндрах.
Видео: KPOWERtuning
Стоит отметить, что на пробеге 50 000 километров на «Весту» установили ГБО и удалили катализатор, установив вставку Stinger 4-1. Однако, из-за непродолжительной «жизни» на ее место вернули пустую «банку». Кроме того, отечественный седан ездил с программой Евро-2, по которой не производится продувка бензобака, а все лямбды выключены. Несмотря на это, мотор оказался «неубиваемым» и отработал без капитального ремонта 295 204 километров.
В начале июня американская некоммерческая организация Consumer Reports опубликовала перечень автомобилей с самыми капризными двигателями, которые нуждаются в дорогостоящем ремонте при сравнительно небольшом пробеге. В лидерах антирейтинга оказались Audi A4, Ford F-350 и Chrysler PT Cruiser.