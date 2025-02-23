Lada Vesta с новой 6-ступенчатой коробкой передач: все цены

Lada Vesta с новой 6-ступенчатой коробкой передач: все ценыПрайс-листы с внутризаводскими кодами слили в Сеть в Тольятти
Обычные седаны Lada Vesta с мотором 1.8 и 6-МКПП будут стоить от 1 786 500 до 1 801 500 рублей. Сейчас седан с двигателем 1.8 и вариатором стоит от 1 600 000 до 1 960 000 рублей.
«Приподнятые» Vesta Cross с новой трансмиссией оценили в диапазоне от 1 987 500 до 2 007 500 рублей. Сейчас двухпедальные кросс-седаны стоят от 1 834 000 до 2 071 000 рублей, однако с недавних пор в этом типе кузова флагман не выпускается вовсе.
Универсалы Vesta SW с «шестиступкой» стоят от 1 916 500 до 1 931 500 рублей, хотя версию с вариатором можно взять в диапазоне от 1 730 000 до 2 090 000 рублей.
Кросс-модификация с новой трансмиссией стоит от 2 203 500 до 2 223 500 рублей, и это новая верхняя планка. Сейчас Vesta SW Cross (без учёта Sportline) не бывает дороже 2 191 000 рублей. Поскольку разброс цен невелик, скорее всего новинку предложат в богатых комплектациях Enjoy и Techno.
Новая китайская коробка передач выпускается компанией WLY, рассчитана на крутящий момент до 220 Нм, у всех скоростей есть синхронизаторы. Для адаптации к российскому двигателю АвтоВАЗ заменил первичный вал, картер трансмиссии и сцепления, тросовый привод и изменил передаточные числа. Со временем 6-ступенчатая «механика» появится на Vesta Sport и Iskra.