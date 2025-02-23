Lada Vesta с новой 6-ступенчатой коробкой передач: все цены

Обычные седаны Lada Vesta с мотором 1.8 и 6-МКПП будут стоить от 1 786 500 до 1 801 500 рублей. Сейчас седан с двигателем 1.8 и вариатором стоит от 1 600 000 до 1 960 000 рублей.

«Приподнятые» Vesta Cross с новой трансмиссией оценили в диапазоне от 1 987 500 до 2 007 500 рублей. Сейчас двухпедальные кросс-седаны стоят от 1 834 000 до 2 071 000 рублей, однако с недавних пор в этом типе кузова флагман не выпускается вовсе.