Самым дорогим версиям Lada Vesta потребовался ремонт

Дилеры получили распоряжение от автопроизводителя «заменить буфер и отрегулировать зазор между крышкой багажника и бампером – он должен составлять не менее 4,5 миллиметров». Ремонт будет проведен на автомобилях из списка, только если они окажутся на территории дилерского центра. Информации об отзыве Lada Vesta на сайте Росстандарта нет.

Vesta Exclusive с 1,6-литровым мотором мощностью 106 лошадиных сил стоит от 839 900 рублей, а версия с 113-сильным агрегатом того же объема обойдется в 924 900 рублей.