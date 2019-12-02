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11:18

Самым дорогим версиям Lada Vesta потребовался ремонт

«АвтоВАЗ» проводит сервисную кампанию, которая затронет 178 экземпляров Vesta Exclusive

Lada Vesta Exclusive
Лиза Будрина
Компания «АвтоВАЗ» обязала дилеров провести бесплатную замену буферов крышки багажника на Lada Vesta в топовой комплектации Exclusive, узнал портал «Лада.Онлайн». Бесплатный ремонт выполнят на 178 автомобилях для «гарантирования потребительских свойств».

Дилеры получили распоряжение от автопроизводителя «заменить буфер и отрегулировать зазор между крышкой багажника и бампером – он должен составлять не менее 4,5 миллиметров». Ремонт будет проведен на автомобилях из списка, только если они окажутся на территории дилерского центра. Информации об отзыве Lada Vesta на сайте Росстандарта нет.

Vesta Exclusive с 1,6-литровым мотором мощностью 106 лошадиных сил стоит от 839 900 рублей, а версия с 113-сильным агрегатом того же объема обойдется в 924 900 рублей.

Недавно в продажу поступила Vesta с бесступенчатой коробкой передач и двигателем Renault – такой автомобиль на 50 тысяч дороже модификации с «механикой». С новой установкой седан разгоняется с места до 100 километров в час за 12,2 секунды, а максимальная скорость составляет 170 километров в час.

Источник: Лада.Онлайн