Обновлённую Lada Vesta впервые сфотографировали в Москве

Дизайн Lada Vesta FL отличается измененным дизайном бамперов, новой радиаторной решеткой, а также иной конструкцией передних фар и задних фонарей. Ожидается, что в топовой комплектации будущая новинка получит светодиодную оптику, систему мониторинга слепых зон и большой вертикальный экран мультимедийной системы. Кроме того, интерьер оформят в стилистике Renault Arkana — в частности, у кроссовера позаимствуют блок климат-контроля и конфигурацию приборной панели.

Какие агрегаты войдут в моторную гамму рестайлинговой «Весты» до сих пор точно неизвестно. По одним данным модель будут комплектовать прежними 1.6-литровыми двигателями мощностью 106 и 113 лошадиных сил, а также 122-сильным мотором объемом 1.8-литра. Кроме того, есть предположение, что отдачу 1,8-литрового агрегата доведут до 136 лошадиных сил.