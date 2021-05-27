Обновлённую Lada Vesta впервые сфотографировали в Москве

До сих пор Lada Vesta FL попадались в объектив фотошпионов исключительно на автодорогах Тольятти. Новая фотография сделана на парковке одного из столичных дилеров. Вероятно, тестовый экземпляр предназначен для ознакомления сотрудниками автосалона. Большая часть кузова универсала покрыта маскировочной пленкой. Исключение составляют двери, капот и черная крыша.
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Дизайн Lada Vesta FL отличается измененным дизайном бамперов, новой радиаторной решеткой, а также иной конструкцией передних фар и задних фонарей. Ожидается, что в топовой комплектации будущая новинка получит светодиодную оптику, систему мониторинга слепых зон и большой вертикальный экран мультимедийной системы. Кроме того, интерьер оформят в стилистике Renault Arkana — в частности, у кроссовера позаимствуют блок климат-контроля и конфигурацию приборной панели.
Какие агрегаты войдут в моторную гамму рестайлинговой «Весты» до сих пор точно неизвестно. По одним данным модель будут комплектовать прежними 1.6-литровыми двигателями мощностью 106 и 113 лошадиных сил, а также 122-сильным мотором объемом 1.8-литра. Кроме того, есть предположение, что отдачу 1,8-литрового агрегата доведут до 136 лошадиных сил.
Производство нового поколения Lada Vesta FL намечено на 2022 год.
На прошлой неделе Avtograd news опубликовал очередную порцию шпионских фотографий обновленной Lada Vesta. В тот раз на снимках запечатлели модель в базовой комплектации, с галогеновыми фарами.