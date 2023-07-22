Покупатели новой Vesta NG пожаловались на китайские тормоза

Покупатели новой Vesta NG пожаловались на китайские тормозаПроблемы с передними тормозами возникают при небольших пробегах
Покупатели новой Lada Vesta NG пожаловались на китайские тормоза. В профильной группе в социальной сети «Вконтакте» один из владельцев «Весты» 2023 года выпуска сообщил, что передние тормозные колодки прошли всего 11 тысяч километров, после чего стёрлись «в ноль». Найти новые колодки нигде не удалось: по словам хозяина, у официального дилера Lada этих расходников ещё нет, а поиски в автомагазинах и интернете результата не принесли.
Владелец Lada Vesta NG предоставил фотографии китайских тормозных суппортов и колодок. Мужчина посетовал: даже методом ручного подбора из 200 наименований найти подходящие колодки не удалось. На автомобиле пришлось заменить передние суппорты и тормозные шланги: детали подошли от дорестайлинговой Vesta.
С заменой тормозных колодок другие владельцы Lada Vesta NG не сталкивались, однако жалобы на скрипы и стуки в китайских тормозах не единичны: посторонние звуки проявляются даже при пробегах менее 1000 километров. В комментариях подтверждают, что дилеры Lada пока не могут устранить жалобы на тормозные механизмы.
С момента начала продаж Lada Vesta NG 2023 года выпуска прошло около полутора месяцев, так что на большинстве машин из новой партии небольшие пробеги. На заводе опровергают информацию о дефиците семейства Vesta, а дилеры отмечают, что до 70 процентов автомобилей Lada добираются до салонов в некомплектном состоянии.