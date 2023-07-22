Покупатели новой Vesta NG пожаловались на китайские тормоза

Проблемы с передними тормозами возникают при небольших пробегах

Покупатели новой Lada Vesta NG пожаловались на китайские тормоза. В профильной группе в социальной сети «Вконтакте» один из владельцев «Весты» 2023 года выпуска сообщил, что передние тормозные колодки прошли всего 11 тысяч километров, после чего стёрлись «в ноль». Найти новые колодки нигде не удалось: по словам хозяина, у официального дилера Lada этих расходников ещё нет, а поиски в автомагазинах и интернете результата не принесли.