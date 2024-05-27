В Беларуси Lada Vesta NG оказалась гораздо дешевле, чем в России

В Беларуси Lada Vesta NG оказалась гораздо дешевле, чем в РоссииСедан предложили со скидками, и разница в цене стала ещё больше
Универсал Vesta SW NG у соседей тоже доступнее: всё та же начальная версия Comfort, выпущенная в 2024 году, продаётся за 45,9-46,5 тысячи белорусских рублей (эквивалент 1,28-1,3 миллиона российских рублей). В России рекомендуемая розничная цена — 1,64 миллиона рублей, то есть разница свыше 20 процентов.
Кросс-универсал Vesta SW Cross в Беларуси предлагают за 54,5 тысячи местных рублей (1,52 миллиона российских рублей) за версию Life с ручной коробкой передач и 1,6-литровым «атмосферником». В России цены стартуют с 1,85 миллиона рублей. Впрочем, есть нюанс: судя по официальному сайту, у соседей в наличии есть только самые простые комплектации, а версии с вариатором и портретно-ориентированным тачскрином в Беларусь пока не везут.
Самый популярный бренд легковых автомобилей у соседей — Geely. По итогам двух месяцев 2024 года китайская марка (вместе с «БелДжи») обходит российскую Lada по продажам более чем вдвое и занимает 60% местного рынка. Вероятно, АвтоВАЗ вынужден делать скидки, чтобы конкурировать с кроссоверами и седанами Geely.