В Беларуси Lada Vesta NG оказалась гораздо дешевле, чем в России

Кросс-универсал Vesta SW Cross в Беларуси предлагают за 54,5 тысячи местных рублей (1,52 миллиона российских рублей) за версию Life с ручной коробкой передач и 1,6-литровым «атмосферником». В России цены стартуют с 1,85 миллиона рублей. Впрочем, есть нюанс: судя по официальному сайту, у соседей в наличии есть только самые простые комплектации, а версии с вариатором и портретно-ориентированным тачскрином в Беларусь пока не везут.