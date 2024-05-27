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Новости
Опубликовано 27 мая 2024, 06:06
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В Беларуси Lada Vesta NG оказалась гораздо дешевле, чем в России

Седан предложили со скидками, и разница в цене стала ещё больше
В Беларуси Lada Vesta NG оказалась гораздо дешевле, чем в России. Местные дилеры стали продавать четырёхдверку в начальной комплектации Comfort за 44 тысячи белорусских рублей (эквивалент 1,23 миллиона российских рублей). В нашей стране аналогичная Lada Vesta NG в исполнении Comfort`24 со 106-сильным двигателем 1.6 и 5-ступенчатой «механикой» стоит минимум 1,51 миллиона рублей. Разница составляет без малого 20 процентов!
В Беларуси Lada Vesta NG оказалась гораздо дешевле, чем в России
© Lada
Сергей Ильин

Универсал Vesta SW NG у соседей тоже доступнее: всё та же начальная версия Comfort, выпущенная в 2024 году, продаётся за 45,9-46,5 тысячи белорусских рублей (эквивалент 1,28-1,3 миллиона российских рублей). В России рекомендуемая розничная цена — 1,64 миллиона рублей, то есть разница свыше 20 процентов.

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Кросс-универсал Vesta SW Cross в Беларуси предлагают за 54,5 тысячи местных рублей (1,52 миллиона российских рублей) за версию Life с ручной коробкой передач и 1,6-литровым «атмосферником». В России цены стартуют с 1,85 миллиона рублей. Впрочем, есть нюанс: судя по официальному сайту, у соседей в наличии есть только самые простые комплектации, а версии с вариатором и портретно-ориентированным тачскрином в Беларусь пока не везут.

Самый популярный бренд легковых автомобилей у соседей — Geely. По итогам двух месяцев 2024 года китайская марка (вместе с «БелДжи») обходит российскую Lada по продажам более чем вдвое и занимает 60% местного рынка. Вероятно, АвтоВАЗ вынужден делать скидки, чтобы конкурировать с кроссоверами и седанами Geely.

Источник:Lada.by
Автор:Сергей Ильин
Теги:
#Lada
#Vesta
#АвтоВАЗ