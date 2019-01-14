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14:00

«Кольцевая» Lada Vesta получила новый 350-сильный турбомотор

Вазовская команда в кольцевом чемпионате России получит новую турбо-Весту

Заводская гоночная команда Lada Sport Rosneft обнародовала свои планы на сезон-2019 и представила обновленную версию седана Lada Vesta TCR для кольцевых гонок.
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Для новинки двухлитровый турбомотор Renault F4RT c чугунным блоком заменили на более современный и легкий агрегат M5P объемом 1,8 литра — с непосредственным впрыском и алюминиевым блоком. Под новый мотор пересмотрели и передаточные числа секвентальной коробки передач Sadev.

Двигатель подготовлен к соревнованиям при поддержке подразделения Renault Sport и фирмы Oreca. Отдача осталась примерно на прежнем уровне — 350 лошадиных сил: наращивать ее не имеет смысла из-за правила о «балансе возможностей» (Balance of Performance), по которому скорость машин принудительно уравнивается изменением минимальной массы и дорожного просвета.

Серьезно переработана и конструкция подвески: изменена геометрия переднего «Макферсона», а сзади на смену скручивающейся балке пришла независимая схема. Амортизаторы — по-прежнему шведской фирмы Öhlins, но более современной конструкции. В тормозной системе использованы новые диски и суппорты. А вот каркас безопасности остался прежним.

Внешне машину 2019 года можно опознать по измененной аэродинамике — новому переднему бамперу и вырезам в капоте.

В сезоне-2019 команда Lada Sport Rosneft будет выступать в российском кольцевом чемпионате РСКГ. Седаны Lada Vesta TCR относятся к классу «Туринг», где честь вазовской команды будут отстаивать опытнейшие Кирилл Ладыгин и Михаил Грачёв.

Lada Vesta 1.6T

Кроме того, вазовцы выставят пару более простых 255-сильных седанов Vesta 1.6T класса «Супер-Продакшн» для Владислава Незванкина и Андрея Петухова, а также два 155-сильных хэтчбека Lada Granta в новом классе S1600 для Михаила Митяева и Владимира Шешенина.

Новый хэтчбек Lada Granta класса S1600

Участникам РСКГ в новом сезоне предстоит проехать семь этапах на гоночных трассах в европейской части России. Все этапы пройдут на разных трассах.

Календарь серии РСКГ 2019 года

ЭтапТрассаДата
1автодром «Крепость Грозная»20-21 апреля
2автодром «Нижегородское кольцо»18-19 мая
3автодром «Смоленское Кольцо»22-23 июня
4автодром «Казань Ринг»13-14 июля
5автодром «ADM Raceway» (Москва)3-4 августа
6автодром «Moscow Raceway»17-18 августа
7автодром «Сочи Автодром»7-8 сентября
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