«Кольцевая» Lada Vesta получила новый 350-сильный турбомотор

Для новинки двухлитровый турбомотор Renault F4RT c чугунным блоком заменили на более современный и легкий агрегат M5P объемом 1,8 литра — с непосредственным впрыском и алюминиевым блоком. Под новый мотор пересмотрели и передаточные числа секвентальной коробки передач Sadev.
Двигатель подготовлен к соревнованиям при поддержке подразделения Renault Sport и фирмы Oreca. Отдача осталась примерно на прежнем уровне — 350 лошадиных сил: наращивать ее не имеет смысла из-за правила о «балансе возможностей» (Balance of Performance), по которому скорость машин принудительно уравнивается изменением минимальной массы и дорожного просвета.
Серьезно переработана и конструкция подвески: изменена геометрия переднего «Макферсона», а сзади на смену скручивающейся балке пришла независимая схема. Амортизаторы — по-прежнему шведской фирмы Öhlins, но более современной конструкции. В тормозной системе использованы новые диски и суппорты. А вот каркас безопасности остался прежним.
Внешне машину 2019 года можно опознать по измененной аэродинамике — новому переднему бамперу и вырезам в капоте.
В сезоне-2019 команда Lada Sport Rosneft будет выступать в российском кольцевом чемпионате РСКГ. Седаны Lada Vesta TCR относятся к классу «Туринг», где честь вазовской команды будут отстаивать опытнейшие Кирилл Ладыгин и Михаил Грачёв.
Кроме того, вазовцы выставят пару более простых 255-сильных седанов Vesta 1.6T класса «Супер-Продакшн» для Владислава Незванкина и Андрея Петухова, а также два 155-сильных хэтчбека Lada Granta в новом классе S1600 для Михаила Митяева и Владимира Шешенина.
Участникам РСКГ в новом сезоне предстоит проехать семь этапах на гоночных трассах в европейской части России. Все этапы пройдут на разных трассах.
Календарь серии РСКГ 2019 года
|Этап
|Трасса
|Дата
|1
|автодром «Крепость Грозная»
|20-21 апреля
|2
|автодром «Нижегородское кольцо»
|18-19 мая
|3
|автодром «Смоленское Кольцо»
|22-23 июня
|4
|автодром «Казань Ринг»
|13-14 июля
|5
|автодром «ADM Raceway» (Москва)
|3-4 августа
|6
|автодром «Moscow Raceway»
|17-18 августа
|7
|автодром «Сочи Автодром»
|7-8 сентября