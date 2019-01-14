«Кольцевая» Lada Vesta получила новый 350-сильный турбомотор

Для новинки двухлитровый турбомотор Renault F4RT c чугунным блоком заменили на более современный и легкий агрегат M5P объемом 1,8 литра — с непосредственным впрыском и алюминиевым блоком. Под новый мотор пересмотрели и передаточные числа секвентальной коробки передач Sadev.

Двигатель подготовлен к соревнованиям при поддержке подразделения Renault Sport и фирмы Oreca. Отдача осталась примерно на прежнем уровне — 350 лошадиных сил: наращивать ее не имеет смысла из-за правила о «балансе возможностей» (Balance of Performance), по которому скорость машин принудительно уравнивается изменением минимальной массы и дорожного просвета.