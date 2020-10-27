Видео: Lada Vesta разобрали и проверили, из каких комплектующих она сделана

Например, «робот», установленный на этом экземпляре Lada Vesta, производит немецкая фирма Sachs, входящая в концерн ZF. 1,8-литровый мотор ВАЗ-21179 имеет катушки зажигания итальянского бренда Eldor, система изменения фаз газораспределения – от немецкой фирмы INA, термостат – тоже немецкой марки Behr, а помпа и масляный насос изготавливает корейская компания. Автор видео утверждает, что на всём навесном оборудовании стоит логотип французского Valeo, которая также выпускает сцепление и климатическую систему.

При этом по факту перечисленные комплектующие не обязательно производят на родине брендов – чаще их выпуск локализован в других странах, например, России, Чехии и Турции.