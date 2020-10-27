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Видео: Lada Vesta разобрали и проверили, из каких комплектующих она сделана

У Vesta оказалось много деталей иностранного производства

Кадр из видео © В гараже у Сандро / YouTube.com
Лиза Будрина
На YouTube-канале «В гараже у Сандро» появилось видео с разбором Lada Vesta. Выяснилось, что большинство комплектующих поставляют иностранные фирмы, локализовавшие производство в том числе в России. При этом авторы ролика перечисляют страны брендов, под которым выпускаются тот или иной компонент.

Например, «робот», установленный на этом экземпляре Lada Vesta, производит немецкая фирма Sachs, входящая в концерн ZF. 1,8-литровый мотор ВАЗ-21179 имеет катушки зажигания итальянского бренда Eldor, система изменения фаз газораспределения от немецкой фирмы INA, термостат тоже немецкой марки Behr, а помпа и масляный насос изготавливает корейская компания. Автор видео утверждает, что на всём навесном оборудовании стоит логотип французского Valeo, которая также выпускает сцепление и климатическую систему.

При этом по факту перечисленные комплектующие не обязательно производят на родине брендов чаще их выпуск локализован в других странах, например, России, Чехии и Турции.

Видео: В гараже у Сандро

«АвтоВАЗ» полностью принадлежит нидерландскому холдингу Alliance Rostec Auto B.V. Это совместное предприятие «Ростеха» и Renault Group, доля которых в структуре владения — 32,39 и 67,61 процента соответственно. По официальным данным, в среднем уровень локализации автомобилей Lada составляет более 85 процентов, в то время как информация о локализации конкретных моделей является внутренней. Однако в финансовых отчетах компании можно найти упоминание доли импорта в закупках от 30 до 35 процентов.