Автомобили Lada теперь можно купить на Wildberries

Автомобили Lada теперь можно купить на WildberriesАвтоВАЗ освоил популярный маркетплейс
Как рассказали в пресс-службе Lada, на автомобили, приобретенные через «Вайлдберрис», распространяется гарантия сроком три года или 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Волгоградская область станет пилотным регионом проекта, а в дальнейшем АвтоВАЗ намерен расширять сотрудничество с Wildberries и в конечном счете охватить всю Россию.
На Wildberries уже продают автомобили Chery, Omoda и Jaecoo. В то же время на Мегамаркете можно приобрести машины Haval, Hongqi, Zeekr и, например, Land Rover. А в прошлом году продажи машин онлайн запустил и Ozon — там представлены «Москвичи», включая лифтбек «Москвич 6».
В начале мая стало известно, что у россиян появилась новая возможность заказывать иномарки из-за границы — поставки осуществляются через CDEK.Shopping. На онлайн-витрине представлены более 180 моделей BMW, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Kia и еще полтора десятка брендов. Компания также предлагает выкуп автомобилей из Европы, Южной Кореи и Китая под индивидуальные запросы.