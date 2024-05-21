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Новости
Опубликовано 21 мая 2024, 18:19
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Автомобили Lada теперь можно купить на Wildberries

АвтоВАЗ освоил популярный маркетплейс
Автомобили Lada появились на Wildberries, но купить их могут не все. На первом этапе приобрести машину на маркетплейсе можно только в Волгоградской области, зато буквально в один клик. На этапе покупки клиент видит финальную стоимость модели, после чего нужно оплатить сумму с карты, привязанной к профилю в Wildberries. После этого с покупателем связывается представитель официального дилера для оформления необходимых документов.
Автомобили Lada теперь можно купить на Wildberries
© Lada
Лиза Будрина

Как рассказали в пресс-службе Lada, на автомобили, приобретенные через «Вайлдберрис», распространяется гарантия сроком три года или 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Волгоградская область станет пилотным регионом проекта, а в дальнейшем АвтоВАЗ намерен расширять сотрудничество с Wildberries и в конечном счете охватить всю Россию.

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На Wildberries уже продают автомобили Chery, Omoda и Jaecoo. В то же время на Мегамаркете можно приобрести машины Haval, Hongqi, Zeekr и, например, Land Rover. А в прошлом году продажи машин онлайн запустил и Ozon — там представлены «Москвичи», включая лифтбек «Москвич 6».

В начале мая стало известно, что у россиян появилась новая возможность заказывать иномарки из-за границы — поставки осуществляются через CDEK.Shopping. На онлайн-витрине представлены более 180 моделей BMW, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Kia и еще полтора десятка брендов. Компания также предлагает выкуп автомобилей из Европы, Южной Кореи и Китая под индивидуальные запросы.

Источник:пресс-служба Lada
Автор:Лиза Будрина
Теги:
#АвтоВАЗ
#Lada
#Россия
#Авторынок
#Продажи