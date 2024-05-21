Автомобили Lada теперь можно купить на Wildberries

АвтоВАЗ освоил популярный маркетплейс

Автомобили Lada появились на Wildberries, но купить их могут не все. На первом этапе приобрести машину на маркетплейсе можно только в Волгоградской области, зато буквально в один клик. На этапе покупки клиент видит финальную стоимость модели, после чего нужно оплатить сумму с карты, привязанной к профилю в Wildberries. После этого с покупателем связывается представитель официального дилера для оформления необходимых документов.