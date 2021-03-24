24 марта, 13:01

Lada XRay обзавелась новой версией с «роботом»

Начальная стоимость двухпедального XRay снизилась на 20 тысяч рублей

Lada XRay © Lada.ru
Лиза Будрина
АвтоВАЗ вводит новую версию Lada XRay, оснащенную модернизированной роботизированной трансмиссией в сочетании с 106-сильным мотором 1.6. До появления этой модификации двухпедальный хэтчбек предлагался только с двигателем 1.8 и стоил минимум 825,9 тысячи рублей, а теперь его начальная цена снизилась на 20 тысяч рублей.

Lada XRay с базовым агрегатом в паре с «роботом» будет доступен в нескольких уровнях исполнения: Comfort, Club и Luxe/Prestige. Новый прайс-лист на сайте Lada.ru пока не опубликован, зато известно, что начальная стоимость такого хэтчбека составит 805,9 тысячи рублей.

Роботизированная коробка передач, которая устанавливается на XRay, была доработана. В частности, за счет нового алгоритма переключение передач происходит на 30 процентов быстрее по сравнению с предыдущей версией АМТ, предлагавшейся до марта 2021 года в сочетании с двигателем 1.8 (122 силы). Кроме того, появился «зимний режим», который позволяет стартовать сразу со второй передачи.

В начале марта стало известно, что АвтоВАЗ лишил Lada XRay связки мотора 1.8 и «механики». Под сокращение также попала спецверсия Club с дополнительным пакетом Multimedia, который включал комплекс «Яндекс.Авто» и камеру заднего вида.

Источник: пресс-служба Lada