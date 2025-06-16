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Опубликовано 16 июня 2025, 13:56
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За подержанный Lada Xray Cross просят как за новую Vesta

Хэтчбек оценили в 1 850 000 рублей
В Мурманске продают Lada Xray Cross по цене новой Vesta. За четырехлетний хэтчбек хотят получить 1 850 000 рублей. Пробег машины едва перевалил за 56 тысяч километров. У Xray Cross один владелец и самый мощный двигатель из доступных: 122-сильный «атмосферник» ВАЗ-21 179 объемом 1,8 литра.
За подержанный Lada Xray Cross просят как за новую Vesta
© Auto.ru
Редакция «Мотора»
Редакция «Мотора»

У выставленного на продажу автомобиля один владелец, который за 4 года проехал чуть больше 56 тысяч километров. Как пишет сайт 110km.ru, Xray Cross оснащен 122-сильным двигателем и автоматизированной коробкой передач, привод — передний. Уточняется, что недавно были куплены коврики в цвет кузова и заменена медиасистема. Просят за хэтчбек 1 850 000 рублей — столько стоит Vesta SW Cross.

Lada Xray Cross выпускали с 2015 по 2022 год. Дизайн автомобиля разработали на АвтоВАЗе. Машина отличалась увеличенным дорожным просветом, пластиковыми накладками на арках и оригинальной внешностью.

За подержанный Lada Xray Cross просят как за новую Vesta

© Auto.ru

Xray Cross предлагали с тремя двигателями мощностью от 106 до 122 лошадиных сил. Производство Lada Xray было остановлено из-за перебоев с поставками комплектующих, но уже через несколько месяцев стало известно, что возобновлять сборку АвтоВАЗ не планирует.

Источник:110km.ru
Автор:Редакция «Мотора»
Теги:
#Lada
#XRay