За подержанный Lada Xray Cross просят как за новую Vesta

У выставленного на продажу автомобиля один владелец, который за 4 года проехал чуть больше 56 тысяч километров. Как пишет сайт 110km.ru, Xray Cross оснащен 122-сильным двигателем и автоматизированной коробкой передач, привод — передний. Уточняется, что недавно были куплены коврики в цвет кузова и заменена медиасистема. Просят за хэтчбек 1 850 000 рублей — столько стоит Vesta SW Cross.

Lada Xray Cross выпускали с 2015 по 2022 год. Дизайн автомобиля разработали на АвтоВАЗе. Машина отличалась увеличенным дорожным просветом, пластиковыми накладками на арках и оригинальной внешностью.