Пробег экспортной машины 1986 года составляет около 45 000 километров

Пульс

В США выставили на продажу ВАЗ-2101 за 10 тысяч долларов

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29 марта 2018

Житель Маналапана, штат Нью-Джерси, выставил на продажу Lada 1200S 1986 года — экспортный вариант ВАЗ-21013. Автомобиль с пробегом 44 862 километра оценен в 9999 долларов (576 тысяч рублей). На момент написание новости объявление уже удалено, но оно сохранилось на сайте Jalopnik.

В описании указано, что машина находится в прекрасном состоянии и полностью исправна. Экспортный вариант «копейки» оснащен 1,2-литровой карбюраторной рядной «четверкой» мощностью 63 лошадиные силы и 87 Нм крутящего момента. Коробка передач — четырехступенчатая «механика».

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По словам владельца, автомобиль привлекает массу внимания. К нему часто подходят незнакомые люди и рассказывают, что на родине в их семье тоже была такая машина.

В конце ноября прошлого года в Голливуде выставили на продажу «Ниву» образца 1980 года. У машины заменены все элементы подвесками и перекрашен кузов. Цена — 7,6 тысячи долларов (около 452 тысяч рублей по текущему курсу).

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