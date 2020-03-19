Lada 4x4 превратили в пикап с огромными колесами

Помимо шин низкого давления, болотоход получил бортовые редукторы. Мосты и блокировку межосевого дифференциала взяли от Lada 4x4 Bronto. Чтобы установить большие колеса, инженерам пришлось подрезать крылья.

Салон новинки точно такой же, как у обновленной Lada 4x4. Здесь установлена новая приборная панель и климатическая система, модуль «ЭРА-ГЛОНАСС» и более комфортные сиденья.