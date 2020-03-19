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8:36

Lada 4x4 превратили в пикап с огромными колесами

Автомобиль построило дочернее предприятие «АвтоВАЗа»

Анастасия Дубина
Дочернее предприятие «АвтоВАЗа», тольяттинская компания «ВИС-Авто», представило новую модификацию внедорожника Lada 4x4. Автомобиль превратили в пикап с большими шинами сверхнизкого давления.

В основу новинки легла модель ВИС-23461 — пикап с двойной кабиной. Друг от друга они отличаются колесами, расширенной колеей и увеличенным дорожным просветом. Фотографиями автомобиля поделилось сообщество Lada 4x4.

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Помимо шин низкого давления, болотоход получил бортовые редукторы. Мосты и блокировку межосевого дифференциала взяли от Lada 4x4 Bronto. Чтобы установить большие колеса, инженерам пришлось подрезать крылья.

Салон новинки точно такой же, как у обновленной Lada 4x4. Здесь установлена новая приборная панель и климатическая система, модуль «ЭРА-ГЛОНАСС» и более комфортные сиденья.

В моторном отсеке разместился 1,7-литровый агрегат с отдачей 83 лошадиные силы. В паре с ним работает пятиступенчатая механическая коробка передач. Как заявляет производитель, пикап может передвигаться по легкой топи и болотам, а вот плавать не умеет.