Lada 4x4 превратили в пикап с огромными колесами

В основу новинки легла модель ВИС-23461 — пикап с двойной кабиной. Друг от друга они отличаются колесами, расширенной колеей и увеличенным дорожным просветом. Фотографиями автомобиля поделилось сообщество Lada 4x4.
Помимо шин низкого давления, болотоход получил бортовые редукторы. Мосты и блокировку межосевого дифференциала взяли от Lada 4x4 Bronto. Чтобы установить большие колеса, инженерам пришлось подрезать крылья.
Салон новинки точно такой же, как у обновленной Lada 4x4. Здесь установлена новая приборная панель и климатическая система, модуль «ЭРА-ГЛОНАСС» и более комфортные сиденья.
В моторном отсеке разместился 1,7-литровый агрегат с отдачей 83 лошадиные силы. В паре с ним работает пятиступенчатая механическая коробка передач. Как заявляет производитель, пикап может передвигаться по легкой топи и болотам, а вот плавать не умеет.