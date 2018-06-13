«АвтоВАЗ» отправит на сервис почти 39 тысяч Lada 4x4

«АвтоВАЗ» отправит в ремонт 38 808 внедорожников Lada 4x4, которые были проданы с июня прошлого года по текущий день. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Автомобили отзываются из-за возможного перетирания изоляции провода генератора о верхний рычаг передней подвески. На сервисных станциях установят дополнительные хомуты крепления жгута, а также проверять целостность изоляции проводов. Все работы для автовладельцев будут проведены бесплатно.

Узнать о том, подпадает ли конкретный автомобиль под действие сервисной акции, можно по списку VIN-номеров. Он опубликован на сайте Росстандарта.

В октябре прошлого года был объявлен отзыв 19,6 тысячи хэтчбеков Lada Xray. У этих автомобилей обнаружили перетирание жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки.