Гоночные разборки на виртуальном «Нюрбургринге»

Впрочем, сразу стоит пояснить: участники четвертого этапа чемпионата LADA e-Championship соревновались не на исторической «Северной петле», а на трассе в короткой конфигурации — так называемом «кольце Гран-при» протяженностью 5,1 километра, которое построено в начале 80-х и до недавних пор принимало гонки Формулы-1.
В общей сложности зрителей ожидало сразу три гоночных заезда в двух дивизионах. Первый дивизион — это самые быстрые сим-рейсеры, которые по итогам отборочных заездов прошли в топ-25. Во втором дивизионе соревнуются те, кто занял в отборочных заездах места с 26 по 50 — но именно они стартуют в первой гонке уик-энда. Зато участники первого дивизиона по ходу уик-энда принимают участие сразу в двух гонках. Все гонщики выступали на одинаковых виртуальных седанах Lada Vesta TCR.
Второй дивизион
По итогам первых попыток на трассе быстрейшими были пилоты Михаил Лапаник (Санкт-Петербург) и Михаил Конончук (Москва). Но незадолго до окончания квалификационной сессии Лапаника сместил с первой позиции Денис Полуянов: пилот из Краснодара опередил питерца на 0,278 секунды. Тройку замкнул Михаил Конончук, уступив лидеру 0,354 секунды.
Следом за ними с небольшим отставанием расположились Артем Восковский из Москвы (+0,388 секунды), краснодарец Андрей Гриценко (+0,404 секунды) и белгородец Михаил Кныш (+0,424 секунды).
Денис Полуянов одержал уверенную победу в гонке второго дивизиона: стартовав с поул-позиции, он так и провел весь заезд во главе пелотона вплоть до самого финиша.
Артем Восковский по пути к первому повороту «Кастрол» обогнал стартовавших впереди него Лапаника и Конончука и вырвался на вторую позицию: после этого он только наращивал отрыв вплоть до самого финиша. Замкнул тройку Андрей Гриценко, стартовавший пятым и отыгравший две позиции.
Лучшее время в гонке осталось за Романом Романовым — он закончил гонку в шаге от призового места . Следом за ним, на пятой позиции расположился Михаил Конончук. На второй половине дистанции он не только отстал от двух лидеров, но и потерял место в первой тройке из-за контакта с Романовым. Замкнул первую шестерку Михаил Лапаник.
Первый дивизион
Пятничная квалификация на Нюрбургринге закончилась победой лидера чемпионата — Эльмара Курбанова из Ижевска. Всего за две минуты до окончания сессии он показал лучшее время круга (2:05:953), опередив москвича Егора Огородникова на ничтожные 0,006 секунды. Замкнул тройку быстрейших Денис Грабовский из Москвы, уступивший лидеру 0,057 секунды. Стоит отметить, что Василий Ануфриев, возвратившийся после дисквалификации, был лишь десятым с отставанием 0,540 секунды.
Мгновенная реакция Курбанова на стартовый светофор позволила ему возглавить гонку, и не упустить лидерства даже после ошибки — глубокого заноса и вылета за пределы асфальтового полотна. Всю гонку Эльмар находился под атаками Дениса Грабовского и Егора Огородникова, но обгона так и не случилось: клетчатый флаг они увидели в этом же порядке. Своей победой Эльмар Курбанов упрочил свое лидерство в чемпионате.
Среди неудачников гонки оказались Василий Ануфриев и Григорий Иванов: после столкновения на втором круге они откатились в хвост пелотона и завершили заезд без особого прогресса.
Старт второй гонки первого дивизиона проходил по принципу «реверсивной решетки»: топ-10 участников первой гонки стартовали во втором заезде в обратном порядке. Лучше всех среагировал на погасшие огни светофора Алексей Сироткин — стартовав с третьей позиции, он возглавил заезд. Его по пятам преследовали Владислав Химичев и Кирилл Антонов. А вот триумфатор первой гонки Эльмар Курбанов на первом круге откатился на 16 позицию.
Едва ли не ключевым в споре за призовые позиции стал третий круг. На входе в шпильку «Данлоп» Химичев жестко атаковал Сироткина, но контакт между ними принёс наибольшую выгоду Кириллу Антонову, шедшему позади них — он спокойно объехал в этой шпильке обоих дуэлянтов и стал новым лидером заезда. Алексей Сироткин после визита в гравийную ловушку вернулся на трассу лишь на 10-й позиции.
На последнем круге гонки Денис Грабовский в борьбе за третью позицию жёстко атаковал Павла Муконина, но в итоге сам вылетел в гравийную ловушку и упустил четвертую позицию — пока Денис возвращался на трассу, его успел опередить Александр Ежов.
В итоге призовая тройка по итогам второй гонки выглядела так: Кирилл Антонов, Владислав Химичев и Павел Муконин.
Следующий, пятый этап чемпионата LADA e-Championship пройдет на легендарной трассе Suzuka, принимающей Гран-При Японии. Отборочные заезды в режиме time-attack пройдут с 3 по 11 августа, а за финальными гонками сможете наблюдать 16 августа в прямой трансляции.