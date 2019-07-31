Гоночные разборки на виртуальном «Нюрбургринге»

Лучшее время в гонке осталось за Романом Романовым — он закончил гонку в шаге от призового места . Следом за ним, на пятой позиции расположился Михаил Конончук. На второй половине дистанции он не только отстал от двух лидеров, но и потерял место в первой тройке из-за контакта с Романовым. Замкнул первую шестерку Михаил Лапаник.

Первый дивизион

Пятничная квалификация на Нюрбургринге закончилась победой лидера чемпионата — Эльмара Курбанова из Ижевска. Всего за две минуты до окончания сессии он показал лучшее время круга (2:05:953), опередив москвича Егора Огородникова на ничтожные 0,006 секунды. Замкнул тройку быстрейших Денис Грабовский из Москвы, уступивший лидеру 0,057 секунды. Стоит отметить, что Василий Ануфриев, возвратившийся после дисквалификации, был лишь десятым с отставанием 0,540 секунды.